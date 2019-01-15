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duyurdu! alımları başladı...

, başvurularını almaya başladı. Bakanlık başvuruları 18 Ocak'a kadar almaya devam edecek. İşte başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 12:47
Adalet bakanlığı duyurdu! Becayiş alımları başladı...

Adalet Bakanlığı, becayiş başvurularını almaya başladı. Bakanlık başvuruları 18 Ocak'a kadar almaya devam edecek.

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Bakanlığımız Taşra teşkilatında görevli zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) karşılıklı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 14/01/2019 Pazartesi günü başlayıp 18/01/2019 Cuma günü sona erecektir.

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Adalet bakanlığı duyurdu! Becayiş alımları başladı...
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