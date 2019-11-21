Tercihler başladı! Son gün 27 Kasım

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Kasım'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.