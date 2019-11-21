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Tercihler başladı! Son gün 27 Kasım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına sonuçlarına göre yerleştirme yapmak üzere tercihler başladı.

AA KPSS
Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:04
Tercihler başladı! Son gün 27 Kasım

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Kasım'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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Tercihler başladı! Son gün 27 Kasım
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