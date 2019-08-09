Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hızlı sorgula

Edinilen son dakika bilgisine göre, büyük bir merakla beklenilen 2019 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce duyurulan 20 bin alım kapsamında, tercihler 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. MEB bünyesinde çalışmanın hayalini kuran genç eğitimciler, günün ilk saatlerinden itibaren 'Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Ajansların son dakika duyurusunun ardından, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda tercih sonuçları adayların erişimine açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katıldı"

MEB ATAMA SAYFASI İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA

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