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Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları tarafından açıklandı! 2019 atama sonuçları hızlı sorgula

Edinilen son dakika bilgisine göre, atama sonuçları tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercihler geçtiğimiz günlerde sona ermişti. MEB atama sayfası aracılığıyla işlemlerini tamamlayan adaylar, hayallerine kavuşabilmek müjdeli haberi bekliyordu. 2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Bakan Selçuk'un da katılım gösterdiği törenle açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin akabinde ise '2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB sorgulama sayfası ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:08
Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hızlı sorgula

Edinilen son dakika bilgisine göre, büyük bir merakla beklenilen 2019 atama sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce duyurulan 20 bin alım kapsamında, tercihler 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. bünyesinde çalışmanın hayalini kuran genç eğitimciler, günün ilk saatlerinden itibaren 'Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Ajansların son dakika duyurusunun ardından, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda tercih sonuçları adayların erişimine açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katıldı"

MEB ATAMA SAYFASI İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB atama sayfası ile Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz

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Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hızlı sorgula
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