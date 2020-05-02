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Son dakika haberi... duyurdu: Başvurular elektronik ortamda olacak

Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen adaylarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir" dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

DHA Öğretmen
Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular elektronik ortamda olacak

Son dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenleri ilgilendiren paylaşım. Bakan Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren grafikli resim de paylaştı.

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Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular elektronik ortamda olacak
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