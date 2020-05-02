Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular elektronik ortamda olacak

Son dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenleri ilgilendiren paylaşım. Bakan Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren grafikli resim de paylaştı.

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