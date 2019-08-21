Kamu işçilerine son 10 yılın en yüksek zam oranı yapıldı

Bakan Selçuk, kamu işçilerinin ücretlerinde 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ay için de yüzde 4 zam artışı sağlandığını anımsatarak, "Ocak ayında ücretlere yansıttığımız yüzde 6.69'luk enflasyon farkı ile birlikte kamu işçilerimize 2019 mali yılı içinde kümülatif olarak yüzde 19.83'lük bir artış sağlayarak ücretlerinde ciddi bir iyileştirme yapmış olduk" diye konuştu.

3 BİN 500 LİRA ALTINDA ÜCRET ALAN KAMU İŞÇİLERİNE 150 LİRA SEYYANEN İYİLEŞTİRME

Sözleşme çerçeve protokolünün detayları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, 3 bin 500 liranın altında alan kamu işçilerine en düşük işçi ücreti 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde seyyanen 150 lira iyileştirme de yapıldığını belirtti. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 5.01 olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Sözleşmede ilk altı ay için yüzde 8 zam vererek, gerçekleşen enflasyonun da 3 puan üzerine çıkmış olduk. Bu rakam, son 10 yılda sözleşme imzalanan yıllarda ilk altı ay için verilen en yüksek değer oldu. İkinci altı ayda da yüzde 4'lük bir artış sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

"EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİMİZİN MAAŞINDA YÜZDE 26'LIK ARTIŞ OLACAK"

Sözleşmeden önce, 170 bin kamu işçisinin yüzde 92'sinin 3 bin 500 liranın üzerinde brüt ücret aldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yeni sözleşme ile beraber bu oran, yüzde 97'yi aştı" dedi. Bakan Selçuk, 2019 mali yılı kapsamında, 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerinin kazancında yüzde 26'nın üzerinde artış olduğunu söyledi.

"İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA HİÇBİR ZAMAN EZDİRMEDİK, EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Selçuk, süreç boyunca hükümet tarafından verilen tüm tekliflerdeki kümülatif zam oranının 2019 enflasyon beklentisinin üzerinde olduğunu vurguladı. Selçuk, 2020 yılı için de enflasyonun, mutabık kalınan zamların üzerinde gerçekleşmesi durumunda enflasyon farkının da ekleneceğini hatırlatarak, "İşçilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.