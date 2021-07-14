15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, hain darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı.
251 vatandaşımızın şehit olduğu geceyi tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren Tarkan Ecebalın, oğlunun sağ gözünün altından vurularak şehit olduğunu söyledi.
"TOLGA O GÜN YEMEK YEMEDİ"
Tarkan Ecebalın, şu ifadeleri kullandı:
"Tolga işteydi. İşten dönüşte beni aradığında Vatan Caddesi'ndeydi. Beni aradığında, 'Burada tanklar var. Anlayamıyorum ne olduğunu. Ama çok sıkıntı bir şeyler oluyor. Bize geçit vermiyorlar' dedi. Tolga servis aracından indi, yürüyerek gelmek istedi. Yanında da bir arkadaşı vardı. 'Baba, iş arkadaşıma söz verdim onu bırakmam lazım' dedi. 'Dikkat et oğlum' dedim. Sonra biz Tolga'yı eve getirdik. O gün yemekte yemedi. Sadece 'Dışarı çıkıyorum ben' dedi. Baktık ki daha büyük sıkıntılar oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' talimatıyla biz 7-8 arkadaş Fatih Belediyesi'nin önüne yürümeye başladık.
"O ŞEREFLİ ÜNİFORMANIN ALTINDA TERÖRİSTLER VAR"
Biz yürürken baktığımızda arkamız kalabalıktı. Sonra Tolga beni aradı. Tolga meğer evden çıktıktan sonra işin bilincindeymiş. O Eyüp Sultan Hazretlerini korumaya gitmiş. Orada bir şey olmayınca bana telefon açtı. Biz büyükşehir belediyesinin orada buluştuk. Ben tabi baba yüreğiyle ona şunu söylemiştim; 'Niye geldin? Yaralılar var. Etraf kan gölü' dedim. Vatan da öyle.
Elimizde hiçbir şey yok. Sadece o şerefli üniformanın altında teröristler var. 'Baba, bu başka iş. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bize çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder belki' dedi. O zaman ben de söz bitmişti. Ona bir şey söyleyememiştim. Ölmek, vurulmak hiç aklımıza gelmiyor. Biz sadece büyükşehir belediyesine gitmek istiyoruz.
"SAĞ GÖZÜNÜN ALTINDAN VURULARAK ŞEHİT OLDU"
Onlar bize ateş ediyor, biz yerlere yatıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 tane memur geldi. İçeri girdiler. Girmesiyle bir memur kolundan vuruldu. O esnada bir arkadaşım geldi. 'Kardeşin tam önde kaldı. Kamyonların önünde kaldı çıkamıyor.' dedi. Tolga'ya 'Ben şimdi amcanı alıp geleceğim' dedim. 'Baba ben de geliyorum' dedi. Ağacın arkasına saklanmasını istedim. O anda çok ateş etmeye başladılar. Arabanın altına girdim ben. Bir dakika sürdü. Biraz kesildi kalktım, 4-5 adım attığında vurulduğunu söylediler. Yere baktığımda beyaz pantolonlu bir delikanlı yatıyordu. O zaman 'eyvah' dedim. Oğlum olduğunu anladım. Ve baktığımda Tolga'ydı. Sağ gözünün altından vurulmuştu.
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım | Video
Biz o kadar şerefli ve gururluyuz ki; can verdik ama vatanımızı vermedik. Evet şerefli gazilerimiz oldu ama bayrağımızı indirtmedik. Tolga'yı ondan sonra hastaneye kaldırdım. Baktığımda şehit olmuştu Tolga. Yüzüne baktığımda tebessüm ediyordu. Çünkü şehitliği istiyordu. Üzerinden 5 sene geçti. Tolga'yı ve 251 şehidimizi unutmadık. Ömer Halis'i unutmadık. Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı.
"YİNE AYNI ŞEY YAŞANSA..."
15 Temmuz gibi bir hain girişim daha olursa ne yaparsınız? sorusuna Tarkan Ecabalın, "Yine aynı şey yaşansa bir elime oğlumu bir elime kızımı… Vallahi billahi yeniden sokaklara çıkarız. Hiç tereddüt etmem. Çünkü biz bayrağımızı vatanımızı seviyoruz. Biz vatansız bayraksız duramayız. " sözleriyle çok net bir yanıt verdi."