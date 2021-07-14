15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

"SAĞ GÖZÜNÜN ALTINDAN VURULARAK ŞEHİT OLDU"

Onlar bize ateş ediyor, biz yerlere yatıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 tane memur geldi. İçeri girdiler. Girmesiyle bir memur kolundan vuruldu. O esnada bir arkadaşım geldi. 'Kardeşin tam önde kaldı. Kamyonların önünde kaldı çıkamıyor.' dedi. Tolga'ya 'Ben şimdi amcanı alıp geleceğim' dedim. 'Baba ben de geliyorum' dedi. Ağacın arkasına saklanmasını istedim. O anda çok ateş etmeye başladılar. Arabanın altına girdim ben. Bir dakika sürdü. Biraz kesildi kalktım, 4-5 adım attığında vurulduğunu söylediler. Yere baktığımda beyaz pantolonlu bir delikanlı yatıyordu. O zaman 'eyvah' dedim. Oğlum olduğunu anladım. Ve baktığımda Tolga'ydı. Sağ gözünün altından vurulmuştu.

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Biz o kadar şerefli ve gururluyuz ki; can verdik ama vatanımızı vermedik. Evet şerefli gazilerimiz oldu ama bayrağımızı indirtmedik. Tolga'yı ondan sonra hastaneye kaldırdım. Baktığımda şehit olmuştu Tolga. Yüzüne baktığımda tebessüm ediyordu. Çünkü şehitliği istiyordu. Üzerinden 5 sene geçti. Tolga'yı ve 251 şehidimizi unutmadık. Ömer Halis'i unutmadık. Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı.