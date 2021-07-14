15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım | Video

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından düzenlenen alçak darbe girişiminde şehit olan Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, o gece yaşadıklarını anlattı. "15 Temmuz gibi bir hain girişim daha olursa ne yaparsınız?" sorusuna Tarkan Ecebalın, "Yine aynı şey yaşansa bir elime oğlumu bir elime kızımı… Vallahi billahi yeniden sokaklara çıkarız. Hiç tereddüt etmem. Çünkü biz bayrağımızı vatanımızı seviyoruz. Biz vatansız bayraksız duramayız." sözleriyle yanıt verdi.