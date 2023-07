Onları makamlar değil Vatan aşkı birleştirdi

15 Temmuz akşamı FETÖ'cü hainlerin giriştiği darbe teşebbüsüne karşı milletimizin vermiş olduğu destansı mücadele dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. Ağır savaş silahlarına karşı bedenin siper eden ve canı pahasına vatanını ve devletinin bekasını koruyan kahraman milletimiz tarihte eşine pek az rastlanır bir kahramanlık örneği sergiledi. Asker, polis, esnaf, işçi, öğrenci fark etmeksizin toplumun her bir ferdi, egemenliğine uzanan eli etkisiz hale getirmek için mümtaz bir direniş gösterdi.FETÖ'cü cuntacılar 15 Temmuz akşamı milletimizin geleceğini yok etmek ve ülkemizi işgale açık hale getirmek için darbe girişimi başlattı. Bağımsızlığını her şeyin üstünde gören Türk milletinin her bir ferdi tek bir an bile düşünmeden, demokrasisini ve devletini kurtarmak için meydanlara indi. FETÖ'cülerin ağır silahları karşısında bedenin siper eden vatandaşlarımızdan 252'i şehit oldu. Darbe girişimine karşı kahramanca direnen ve milletin iradesini çiğnetmeyen polislerimizden 62'si de bu süreçte şehadete yürüdü. Şehit polislerden 10 tanesi kadındı. 10 kadın şehidin içerisinde, 6'sı özel hareket polisiydi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların Gölbaşı Özel Hareket Başkanlığı'nı bombalaması sonucu görevleri başında şehit olmuştu.Milletimizin coşkun bir sel gibi meydanlara indiği ve darbecilere direndiği gece şehitler kervanına katılan 44 vatandaşımız ise işçi olarak çalışıyordu. Vatanımızın yabancılarca çiğnenmemesi için mücadele eden askerlerimizden 4'ü de o gece şehadet şerbetini içti. Şehitlerimizin 35'i serbest meslek sahibiydi. 12'si emekli, 28'i özel sektör çalışanı, 24'ü esnaf, 14'ü öğrenci, 10'u kamu personeli, 7'si şoför, 5'i mühendis, 2'si teknisyen, 2'si akademisyen, 1'i gazeteci, 2'si ev hanımıydı.