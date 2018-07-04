Tesla Model 3'ün Avrupa lansmanı belli oldu

Avrupalılar, Tesla Model 3'ü gelecek hafta Goodwood'ta yakından inceleyebilecekler. Statik bir lansman olarak planlanan organizasyonda sürüş yapılmayacak. Goodwood'taki lansmanın ardından üretim kapasitesini artırmayı planlayan firma, haftada 5000 Tesla Model 3'ü üretim bandından indirmeyi hedefliyor. Sağdan direksiyonlu şekilde de üretilecek yeni otomobilin siparişleri alınmaya başladı. ABD'li firma, soldan direksiyonlu versiyonların teslimini gerçekleştirse de sağdan direksiyonlu Model 3'ler için 2020'yi gösterdi.

5.6 SANİYEDE 100 KM'YE ÇIKIYOR

Autocar'ın haberine göre şimdiye kadar 500.000 civarında sipariş verildiği belirtilen otomobil, uzun menzilli versiyonuyla bataryaları dolu haldeyken 500 km'ye kadar yol alabilecek. 50 kWh veya 75 kWh kapasitelerindeki bataryalarla satın alınabilecek otomobilin kısa menzilli modeli tek şarjda 350 km yol yapabilecekken 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlayacak ve 208 km/s hızına çıkabilecek. Uzun menzile sahip versiyon ise 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlarken azami 224 km/s'ye dek hız yapabilecek.

Gelecek dönemde performanslı bir versiyonunun da üretilmesi beklenen Tesla Model 3 hakkında açıklama yapan firmanın CEO'su Elon Musk; "Tesla'nın performanslı modelerinde kullandığımız 100 kWh'lik batarya Model 3'ün altyapısına uygun değil." dedi. Model S'den 400 kg daha hafif olacak otomobil performanslı versiyonunun Model S'nin performanslı versiyonundan daha hızlı olması bekleniyor.

Model 3 sahiplerinin, diğer Tesla sahiplerinin aksine "Tesla Supercharger" yüksek hızlı şarj istasyonlarını bedava kullanamayacakları açıklandı.