Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü Hacettepe'de hizmet verecek

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilip Hacettepe'ye bağışlanan Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli hızlı şarj özellikli elektrikli otobüsü, bu üniversitede Beytepe-Metro ring aracı olarak kullanılacak.

Ankara'da ilk kez Hacettepe Üniversitesinde kullanılacak hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, 4-5 Ağustos'taki "Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri"nde öğrencilere tanıtılacak.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ

Çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen elektrikli otobüs, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

Araç, 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet veriyor. Elektrikli otobüsün, yeni akademik yılla birlikte üniversitede Beytepe - Metro ring aracı olarak hizmete başlaması planlanıyor.

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