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'dan 'ya tazminat talebi

, yaptırımları nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durduran Fransız otomobil üreticisi şirketlerin anlaşma şartları uyarınca tazminat ödemesini istedi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 15:51
İran'dan Peugeot'ya tazminat talebi

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, ülkedeki faaliyetlerini askıya alan Fransız otomobil üreticisi 'nun sektörünün üretim hacmini azalttığını belirtti.

Fransız otomobil üreticisi şirketlerle yapılan anlaşmalarda gerekli garantilerin alındığını ifade eden Salihi Niya, yaptırımları nedeniyle İran'daki yatırımlarını kesen Peugeot şirketinin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

PARÇA TEDARİKİ YERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ TARAFINDAN SAĞLANACAK

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Salihi Niya, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu tedarikinin üreticisi "İran Khodro" tarafından sağlanacağını kaydetti.

ABD yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından açıkladığı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu. Yaptırımlar, İran'da petrolden sonra gelen ikinci sıradaki otomotiv sektörünü de hedef alıyor. Fransız otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'la ticareti durdurduklarını açıklamıştı.

Otomotiv devi İran'daki faaliyetlerini durdurdu!

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İran'dan Peugeot'ya tazminat talebi
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