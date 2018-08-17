BMW X7 Nürburgring’de test edildi

BMW'nin Mercedes GLS'ye cevabı olarak görülebilecek X7, firmanın sunabileceği en ileri teknolojilere sahip olacak. Aracın tasarımı da yeni X5'ten oldukça farklı olacak. İkilinin tek ortak noktası, paylaştıkları devasa ön ızgara olacak.

Motor 1 TR'nin haberine göre içeride ise tipik bir BMW kabini görülecek. Daha önce yayınlanan casus fotoğraflar, X7'nin iç mekanının 8 serisi ve X5 gibi yeni modellerden uzaklaşmayacağını gösteriyordu. Otomobil, üst düzey BMW'lerde sunulan bir dizi güvenlik ve yardım sistemi ile birlikte şirketin en yeni ve en büyük dijital gösterge paneline sahip olacak.

SWAROVSKİ KRİSTALLER VAR!

G07 kod adlı ilk X7, GLS ile mücadele edebilmek için yedi kişiye kadar kapasite sağlayacak. Yeni X5 ve yaklaşmakta olan X6'daki CLAR platformunu temel alacak araç, belirgin olarak daha geniş bir kabine sahip olacak. Ayrıca ilginç bir not olarak, otomobilin vites topuzunda Swarovski kristalleri yer alacak.

Araç, BMW'nin en yeni 4.4 litrelik çift turbolu V8 motoruna, sekiz ileri ZF otomatik şanzıma ve xDrive sistemine sahip olacak. Otomobilin 523 beygir güç ve 750 Nm tork üretmesi bekleniyor. BMW'nin paylaştığı teaser görsellerine bakılırsa X7'nin tanıtımı çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilecek.