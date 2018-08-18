İkinci el dizel otomobillerin ihracatı rekor kırdı

Bloomberg'in aktardıklarına göre Almanya, rekor bir hızla ikinci el dizel otomobil ihraç ediyor. Bir Alman üniversitesinin araştırmasına göre kullanılmış dizel araçların ihracatı artmış durumda. 2017'de İtalya ve Avusturya en büyük alıcılar konumundayken, Hırvatistan ve Ukrayna'ya yapılan satışlarla birlikte durum ikiye katlandı.

TÜKETİCİLER İLGİ GÖSTERMİYOR

Araştırmayı yürüten profesör Christian Kille, "Almanya'daki dizel motorlara olan ilgi kötü durumda" dedi. Yabancı alıcılar da dizel araçların fiyatlarındaki düşüşlerden yararlanıyor ve bu şekilde araçları temin ediyor. Almanya geçtiğimiz sene 239.541 ikinci el araç ihraç etti ki, 2006'dan bu yana olan en yüksek rakam. İtalya ve Avusturya 20 binden fazla araç aldı. Fransa ve İspanya'ya yapılan teslimatlar ise %30 arttı.

İkinci el dizel otomobil ihracatında sıçrama olsa da, Almanya'da ise tüketiciler benzinli araçları tercih ediyor. Volkswagen'in emisyon skandalı ve bazı şehirlerde hava kirliliğine karşı dizel yasaklarının başlaması, Almanya'da dizel otomobillere karşı olan ilgiyi düşürdü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verileri Almanya'nın toplam dizel tüketiminde bir düşüş olduğunu gösteriyor.