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dizel otomobillerin ı rekor kırdı

'da dizel otomobillerle yaşanan gelişmeler başka ülkeler için fırsata dönmüş görünüyor. Yeni bir rapor Almanya'nın rekor düzeyde dizel otomobilleri başka ülkelere ettiğini belirtti.

SABAH İNTERNET Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 10:27
İkinci el dizel otomobillerin ihracatı rekor kırdı

Bloomberg'in aktardıklarına göre , rekor bir hızla dizel otomobil ihraç ediyor. Bir Alman üniversitesinin araştırmasına göre kullanılmış ın ı artmış durumda. 2017'de ve en büyük alıcılar konumundayken, Hırvatistan ve 'ya yapılan satışlarla birlikte durum ikiye katlandı.

TÜKETİCİLER İLGİ GÖSTERMİYOR

Araştırmayı yürüten profesör Christian Kille, "Almanya'daki dizel motorlara olan ilgi kötü durumda" dedi. Yabancı alıcılar da dizel araçların fiyatlarındaki düşüşlerden yararlanıyor ve bu şekilde araçları temin ediyor. Almanya geçtiğimiz sene 239.541 ikinci el araç ihraç etti ki, 2006'dan bu yana olan en yüksek rakam. İtalya ve Avusturya 20 binden fazla araç aldı. ve 'ya yapılan teslimatlar ise %30 arttı.

İkinci el dizel otomobil ihracatında sıçrama olsa da, Almanya'da ise tüketiciler benzinli araçları tercih ediyor. 'in emisyon skandalı ve bazı şehirlerde hava kirliliğine karşı dizel yasaklarının başlaması, Almanya'da dizel otomobillere karşı olan ilgiyi düşürdü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verileri Almanya'nın toplam dizel tüketiminde bir düşüş olduğunu gösteriyor.

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İkinci el dizel otomobillerin ihracatı rekor kırdı
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