Ses dalgalarıyla çalışan yazıcı geliştirildi

Harvard Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen yazıcı ses dalgalarıyla nozüldeki damlanın boyutunu ayarlayıp saniyede 1000 metre/sn2 hızlandırmayla yüzeye aktarabiliyor. Bu ivmelenme deniz yüzeyindeki Dünya'nın yer çekimden 100 kat, Güneş'inkinden 3,5 kat daha güçlü.

Bu yeni yazdırma tekniği, daha önceleri yazıcılarda kullanılamayan kalın ve akışkan olmayan sıvıların kullanılabilmesine ya da yüksek hassasiyet gerektiren tıbbi işlemlerin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu teknikle bilim adamları bal, kök hücre temelli biyolojik malzemeyi ve sıvı metalleri baskı almak için kullanabilmişler.

Ses dalgalarının çarptıkları nesnelere uyguladığı basıncı hassas şekilde kontrol edebilmek için uzun süredir çalışmalar yürüten bilim adamları daha önceleri ses dalgalarıyla nesneleri havada tutmayı başarmışlardı. Yeni çalışmayla yazıcı nozülünü ses dalgalarıyla kontrol eden bilim adamları, akışkan olmayan ya da mürekkep yerine kullanılamayan sıvıları yüksek hassasiyetle kontrol ederek baskıda kullanılabilir hale getirmişler.

Yeni teknikle geliştirilen yazıcı, sıvının maddesel özelliklerinden bağımsız olarak belli büyüklüğe ulaşmış tüm damlacıkları yüzeye aktarabiliyor. Normal şartlarda yazıcılar yer çekimi sayesinde mürekkebi damla haline getirip baskıda kullanırlar. Bu da kullanılacak mürekkep özellikli sıvıları oldukça limitler. Yeni metod sayesinde bilim adamları, nozül ucundaki herhangi bir sıvıyı ses dalgalarıyla istenen boyutta damlacık haline getirerek çok büyük bir hızla yüzeye çekmeyi başarmışlar. Bu gelişme bir çok sıvının mürekkep olarak kullanılabileceği manasına geliyor.

Donanımhaber'e göre araştırmanın başında yer alan Daniele Foresti amaçlarını "sıvının maddesel özelliklerini geri plana iterek baskı için kullanılabilir hale getirmekti" şeklinde özetliyor. Yeni teknik özellikle yüksek hassasiyet gerektiren ilaç sektöründe, kök hücre çalışmalarında ve akışkan olmayan sıvılarla çalışan tüm sanayilerde kullanılabilir.