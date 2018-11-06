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abonelik sistemi başlatmaya hazırlanıyor!

Japon otomobil üreticisi , adında abonelik sistemini duyurdu. Bu sistem 'nun abonelik sistemine benzer şekilde çalışacak görünüyor.

Giriş Tarihi: 6.11.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 14:16
Toyota abonelik sistemi başlatmaya hazırlanıyor!

RoadShow'un haberine göre , abonelik sistemini 2019'da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japon firma konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Bu sistem bazı eleştirmenler tarafından gayet avantajlı görülüyor. ABD gibi çeşitli pazarlarda abonelik sistemi oldukça popüler.

Tüketiciler, aylık bir ücret ödeyerek ve karşılığında istedikleri aracı kullanabilecekler. Aylık ücret vergi, sigorta ve bakımları da kapsıyor. Ancak kilometre kısıtlamasının olup olmayacağı ise belli değil.

MÜŞTERİLERE KOLAYLIK SUNULUYOR

Bununla birlikte 'da, 'nun sisteminden farklı olarak, müşteriler istediği zaman veya ihtiyacı kalmadığında, aracını değiştirebilecek ya da geri iade edebilecek. Toyota Başkanı Akio Toyoda yaptığı açıklamada, bu durumu kabul etti.

Toyota'nın abonelik servisi Kinto, 2019'da hizmete sunulacak ve belirli bir süreliğine Tokyo ile sınırlı olacak. Eğer abonelik sistemi istenildiği şekilde giderse, hizmet dışında diğer ülkelere de gelebilir.

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Toyota abonelik sistemi başlatmaya hazırlanıyor!
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