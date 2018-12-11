Volkwagen'in tarihi karar: Artık Türkiye'de üretilecek

Alman Volkswagen, yatırım için Türkiye'yi seçti. 2022'de faaliyete geçmesi beklenen fabrikada 4-5 bin kişiye iş sağlanacak. Sıfırdan fabrika için 750 milyon euroluk yatırım yapılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, otomotivde son yılların en büyük yatırımına hazırlanıyor. 2022'ye kadar 34 milyar euroluk yatırım yapmayı planlayan Alman devi Volkswagen Grubu, yeni üretim tesisi için Türkiye'yi seçti. Grup bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için üretim yapacak fabrika yatırımında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'nın adı geçiyordu. Automobilwoche'nin haberine göre, Türkiye otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, tecrübesi ve kalifiye işgücü nedeniyle seçildi. 2022'de faaliyete geçmesi beklenen fabrika, yaklaşık 4-5 bin kişiye istihdam yaratacak. Sıfırdan yatırımın 500 milyon ila 750 milyon euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

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