Volkswagen'in yeni aracı belli oldu!

Şu anda otomobille ilgili çok az şey biliniyor fakat aracın boyutlarının T-Cross ile hemen hemen aynı olacağı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki yeni crossover modeli aşağı yukarı 4 metre uzunluğa sahip olacak.

DAHA FAZLA İÇ HACMİ OLABİLİR!

Motor 1 TR'nin haberine göre eğer iddialar doğruysa, küçük crossover modelinin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen MEB mimarisini temel alması beklenebilir. Akıllıca tasarlanan platform sayesinde yeni model, T-Cross'tan bile daha fazla iç hacimle gelebilir.

Auto Express, kompakt modelin 330 kilometre menzil sağlayan 48 kWh'lik bir batarya paketi ile sunulacağını belirtiyor. Yeşil ışık yakılması halinde elektrikli crossover modelinin 2020 yılında tanıtılacağı ve üretiminin Almanya'daki Emden fabrikasında gerçekleştirileceği bildiriliyor.