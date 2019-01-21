‘12 Kızgın Adam’ vizyona girer mi?

BUGÜN NELER OLDU

ÖTV ve KDV indiriminin üç ay daha uzatılması ile morallenen otomotiv sektörü, geçen hafta büyük şok yaşadı. Rekabet Kurumu, ÖTV ve KDV indiriminin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığı şeklindeki şikayetler üzerine otomotiv sektörünü incelemeye aldı. 15 Ocak salı sabah erken saatlerde başlayan denetimler, hafta boyunca devam etti. Rekabet Kurumu ekipleri denetime ilk olarak otomotiv markalarını bir çatı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) başladı. ODD merkezine ve firmaların genel müdürlüklerinde yapılan denetlemede, fiyat listeleri kontrol edildi. Ofis bilgisayarlarındaki yazışmalar da incelendi. Denetlemenin ilk gününde ilginç bir olay yaşandı. Rekabet Kurumu ekipleri baskın yaptıkları bir markanın genel müdürlük binasında personel dışında üst düzey yöneticileri bulamadı. Çünkü firmanın başkanından, genel müdürüne kadar tüm yetkili isimler bayi toplantısı için yurtdışında bulunuyordu. Buna rağmen inceleme tamamlandı.Rekabet Kurumu, 2011'de otomotiv sektöründe benzer bir inceleme yapmıştı. 23 otomotiv firmasının hedef, stok bilgileri ile satış ve fiyat stratejilerini paylaştığı gerekçesiyle yapılan inceleme sonucunda 15 firmaya soruşturma açılmış ve 277.4 milyon lirayı bulan rekor ceza kesilmişti. Otomotiv firmaları o dönemde ilginç bir savunmaya imza atmıştı. Yönetmen Sidney Lumet'in "12 Kızgın Adam" filmi ile kendilerini savunan otomotivciler, Rekabet Kurumu üyelerine filmden 1 dakikalık bir bölüm izlettirmişti. Geçen hafta ani baskınla şok yaşayan otomotiv sektörü, Rekabet Kurumu'nun bir kez daha soruşturma açıp açmayacağını merakla bekliyor. Bakalım "12 Kızgın Adam" yeniden vizyona girer mi göreceğiz.BaşrolünüHenry Fonda'nın oynadığı 1957 yapımı filmde Latin kökenli bir Amerikalı genç, babasını öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanır. Mahkemede 11 jüri üyesi sanığın suçlu olduğunu düşünürken, bir üye farklı fikirdedir.