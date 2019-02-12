Volkswagen'den Jetta R modeli gelebilir

Jetta'ya bir R versiyonu planlanıp planlanmadığı ile ilgili bir soruyu cevaplayan Hatami, "Asla asla deme" diyerek kaçamak bir cevap verdi. Yönetici, Jetta'yı da Golf GTI ve R modelleri gibi ciddi bir spor otomobil yapma planları olduğunu ifade etti. Hatta Hatami, Jetta'ya gelecek bir performans versiyonunun spor Golf modellerinden daha fazla müşteri getireceğini düşündüğünü belirtti.

300 BG'NİN ÜZERİNDE GÜCE SAHİP OLABİLİR

Elbette henüz otomobilin onay bile almadığı bu erken aşamada teknik detayları konuşmak imkansız. Fakat yine de sedan modelinin performans versiyonunun standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulması ve 300 bg'nin üzerinde güçle gelmesi beklenebilir. Kısa süre önce tanıtılan ön tekerlekten çekişli Jetta GLI ise 228 beygir güç üretiyor.

Hatami'nin potansiyel Jetta R ile ilgili açıklamaları oldukça umut verici, ancak bu modelin yalnızca Amerika için düşünülüyor olma ihtimali de var. Jetta R'ın ülkemiz için planlanıp planlanmadığını zaman gösterecek. (Motor 1 TR)