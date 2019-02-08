2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...
2019 VolkswagenJettaGLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...
Uzun süredir beklediğimiz bir model daha sonunda tanıtıldı. Volkswagen'in ilk olarak 2017 yılının sonlarına doğru duyurduğu yeni JettaGLI bizlerle. Uzun süredir casus fotoğrafları ortalıkta dolanan otomobilin seri üretim hali bagajlı bir GolfGTI gibi olmuş.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 13:11