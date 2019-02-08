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  • 2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

2019 resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

süredir beklediğimiz bir model daha sonunda tanıtıldı. 'in ilk olarak 2017 yılının sonlarına doğru duyurduğu yeni bizlerle. Uzun süredir casus fotoğrafları ortalıkta dolanan otomobilin seri üretim hali bagajlı bir gibi olmuş.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 13:11
2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Dışarıdan bakıldığında yeni bir sürü noktasında kullanılan kırmızı ve siyah renkli trim parçalarıyla dikkat çekiyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Bagaj kapağı üzerinde küçük bir spoiler yer alırken standart modellerinde bulunan sahte egzoz çıkışlarının yerini kromajlı gerçek çıkışlar almış.

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2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Motor 1 TR'nin haberine göre 'ın ön bölümünde siyah renkli panjur ve standart olarak sunulan LED farlar dikkat çekerken 18 inç çaplı jantların arkasında R'dan alınan fren sistemi görev yapıyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Aracın performansından bahsetmemiz gerekirse yeni modelin sadece havalı görünen kaliperlere sahip olmadığı haberini verebiliriz.

2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Tamamen yeniden tasarlanmış çok noktadan bağlantılı, bağımsız arka süspansiyon sistemi ve limitli kaydırmalı diferansiyel aracın standart donanımında yer alıyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

Başarılı yol tutuş karakteristiklerine sahip olmasını beklediğimiz 'ın kaputu altında da 2 litre hacimli, turbo beslemeli motor görev yapıyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI resmen tanıtıldı! İşte Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri...

'da kullanılan bu ünite 231 beygir güç, 350 Nm tork üretebiliyor.

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