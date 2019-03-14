Volkswagen Grubu yapılandırma planlarını açıkladı! Alt markalar ne olacak?

Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess gazetecilere verdiği demeçte, firmanın operasyonlarını optimize etmek ve karlılığı artırmak istediğini belirterek, "marka portföyümüzü gözden geçiriyoruz, yılın ikinci yarısında bunun hakkında daha fazla konuşacağız."dedi.

Açıklamalara bakılırsa, firmanın bazı markaları önümüzdeki yıllarda satışa sunulabilir. Ancak Volkswagen'in en çok kar eden iki markası Porsche ve Skoda şimdilik güvende. Öte yandan hem Alman spor otomobil üreticisi hem de Çek marka, VAG platformlarını kullanıyor ve Volkswagen'in desteği olmaksızın yeni jenerasyon platformlar geliştirebilecek teknolojiye sahip değil.

ŞU ANDA YÜZDE 80 ORANINDA AUDI PLATFORMLARINA BAĞLILAR!

Motor 1 TR'nin haberine göre Diess, "Bazen Porsche'nin gruba ne kadar entegre olduğu fark edilemiyor. Şu anda yüzde 80 oranında Audi platformlarına bağlılar. Porsche'nin elde ettiği yüzde 17.5'lik kar oranı ancak grup içinde mümkün." diyor.

2017 ve 2018 yıllarında ortaya çıkan raporlar, Volkswagen Grubu'nun çekirdek işletmeleri arasında yer almayan Scania, MAN ve Ducati'den vazgeçebileceğini gösteriyordu. Üç şirket de hala Volkswagen Grubu'nun bir parçası olsa da satılma potansiyeli bulunan ilk firmalar onlar gibi görünüyor.