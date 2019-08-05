Ferrari yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor

Yönetici yıl sonuna doğru bir araç daha tanıtacaklarını da belirtti. Bu oldukça önemli zira gelecek modellerin tamamı hala gizemini koruyor. Yani bizi büyük sürprizler bekliyor olabilir.

İKİ YENİ MODEL VAR

Ferrari şimdiden P80/C ve 1000 beygir gücündeki SF90 Stradale ile bizi büyülemiş durumda. Fakat bu sürpriz otomobiller içerisinde özellikle tanıtılmasını beklediğimiz tek araç, firmanın ilk crossover modeli olacak Purosangue. Bir süredir kendisinden haber alamıyor olsak da İtalyan üreticinin bu modelin örtüsünü kaldırması muhtemel.

Tanıtılması muhtemel olan bir diğer modelin de 812 Superfast Spider olacağına inanıyoruz. Grand Tourer modelin üstü açık versiyonu olacak araç, Purosangue'un tanıtılması halinde biraz gölgede kalabilir. Tabi hemen umutlanmamak gerekiyor. Bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtelim. (Motor 1 TR)