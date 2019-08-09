Audi Q7 ile lüks araçları adeta biçti! 600 bin dolarlık hasara yol açtı

Bu haftanın başında İngiltere'nin Chelsea şehrinde, maddi anlamda oldukça yüksek hasarın yaşandığı bir kaza meydana geldi. Genç bir sürücü, kendisinin kullandığı Audi Q7 arabayla tam 11 adet lüks otomobile çarptı. Toplam değeri 1 milyon doları aşan park hâlindeki araba dizisine oldukça şiddetli bir şekilde çarpan Audi Q7, bu 11 araçta toplam 600.000 dolarlık hasara yol açtı.

Telegraph da dâhil olmak üzere yerel Londra gazeteleri, Audi Q7'yi kullanan genç sürücünün kendisine vurup kaçan bir Porsche sürücüsünü kovaladığını ve bu kovalama sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini yazdı. Sokak kenarında park hâlinde olan bu 11 lüks otomobilin içerisinde Porsche Cayenne, Bentley Bentayga ve McLaren MP4-12C gibi araçlar da yer alıyordu. Bu arabaların kazadan önceki toplam piyasaya değerleri ise 1,2 milyon dolar yapıyordu.

İngiltere'de Audi Q7, 1,2 Milyon dolarlık 11 lüks aracı böyle biçti!

ENKAZ HALİNDEKİ ARAÇTAN ÇIKARDILAR

Sokaktaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazaya neden olan Audi Q7 ile bir Porsche'nin oldukça hızlı gittikleri görülüyor. Sokaktaki dönüşlerde yavaşlamayan Audi Q7'nin bu yüzden direksiyon hâkimiyetini kaybettiği düşünülüyor. Görgü tanıkları ve sokakta yaşayan insanlar, sürücüyü enkaz hâline gelmiş aracın içinden çıkardıktan sonra onun da çok genç olduğunu gördüklerini belirttiler.

Kazanın meydana geldiği sokakta yaşayan Summer Haider, The Telegraph'a "Gerçekten yere çakılan bir helikopter gibi ses geldi. Ciddi bir patlama olduğunu düşündüm. Sürücü çıktı, kafasından kan geliyordu" açıklamasını yaptı. Haider, söz konusu ağır hasarlı araçların üçünün de (bir McLaren, Porsche ve Bentley'in) kendisinin olduğunu söyledi. (Webtekno)