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Alman otomobil devi 'e 870 milyon avro para cezası

Stuttgart Savcılığı, Alman otomobil devi şirketine dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 870 milyon avro ceza verdi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 17:47
Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası

Almanya'da Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

ÖDEME 6 HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

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Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası
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