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  • 100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

100 bin altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Araba sahibi olmak isteyen tüketicilerin otomobil tercihinde fiyat faktörü en önemli etmenler arasında bulunuyor. 'de 100 bin altı satışa sunulan araçlar bu sebepten dolayı en çok satılan arabalar arasında bulunuyor. Fiyat avantajının yanında bu arabalar yakıt performansı ile de tüketicilerin tercihleri arasında yer alıyor. Sizler için eylül ayının en ucuz otomobil modellerini derledik. İşte 100 bin lira altı arabalar listesi...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 13:06
100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

100 bin altı fiyata sahip olan arabalar 'de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Bu otomobiller fiyatları ile tüketicilerin ilgisini çekiyor. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan otomobillerden bazısının özellikleriyle 100 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı görülüyor. Bakın listede hangi arabalar var...

100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Citroen otomobil modelleri:

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı:90.500 TL

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100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı: 94.500 TL

100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Ford otomobil modelleri:

Fiesta model fiyatları:

100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Benzin

Trend 5 Kapı _ 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Fiyatı: 95.300 TL

100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Dizel

Trend 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS 6 İleri Manuel

Fiyatı: 114.500 TL

100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

Volkswagen otomobillerin fiyatları:

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