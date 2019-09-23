100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri

100 bin lira altı fiyata sahip olan arabalar Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Bu otomobiller fiyatları ile tüketicilerin ilgisini çekiyor. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan otomobillerden bazısının özellikleriyle 100 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı görülüyor. Bakın listede hangi arabalar var...