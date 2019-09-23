100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri
100 bin lira altı arabalar! İşte eylül ayının en ucuz otomobil modelleri
Araba sahibi olmak isteyen tüketicilerin otomobil tercihinde fiyat faktörü en önemli etmenler arasında bulunuyor. Türkiye'de 100 bin lira altı satışa sunulan araçlar bu sebepten dolayı en çok satılan arabalar arasında bulunuyor. Fiyat avantajının yanında bu arabalar yakıt performansı ile de tüketicilerin tercihleri arasında yer alıyor. Sizler için eylül ayının en ucuz otomobil modellerini derledik. İşte 100 bin lira altı arabalar listesi...
Giriş Tarihi: 23.09.2019
12:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
13:06