Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman lüks araç üreticisi Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını hava yastığındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Porsche, Çin'deki 2 bin 83 aracını geri çağırmaya karar verdi.

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2 BİN 83 ARACI KAPSIYOR

Geri çağırma işlemi, 14 Temmuz 2015-19 Nisan 2016'da üretilen 895 Panamera, 1 Temmuz 2015-4 Mart 2016'da üretilen Boxster modeli dahil 2 bin 83 aracı kapsıyor.

Geri çağırma işleminin 8 Kasım'da başlayacağı ülkede, söz konusu araçlarda hava yastığı kontrol ünitelerindeki kusur giderilecek.

Bu çerçevede, söz konusu araçların söz konusu kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.