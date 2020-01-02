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ve Roux su soğutmalı için iş birliği yapıyor

, otomobil dünyasında tanınan bir İtalyan firma. Bu firma, çoğu otomobil üreticisine geçmişten bu yana tasarım desteği veriyor. Hatta yerli otomobilimiz TOGG'un tasarımında da Pininfarina'dan destek alındığı açıklandı. Bu firma şimdi de Roux Helmets adlı üreticisi firma ile işbirliği yaparak yeni bir projeye başlamış. Başlanan proje de bir çift su soğutmalı ve yüksek teknolojili yarış kaskı şeklinde olmuş.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 10:02
Pininfarina ve Roux su soğutmalı kask için iş birliği yapıyor

Bu su soğutmalı kask projesi şimdilik otomobil yarışları için tasarlanmış olsa da zamanla motosiklet sürücüleri için de türetilebilecek gibi görünüyor. Bu sistemin detaylarına bakıldığında 11 santigrat derecelik bir suyu kaskın içerisinde dolaştırabildiği görülüyor. Bu yeni teknolojinin, CoolShirt adı verilen daha önceki yarış montu teknolojisiyle birleşerek, yarış pilotlarının hem gövdelerini hem de başlarını serin tutacağı belirtiliyor.

Bu kask projesinin su soğutma yoluyla serinletme özelliği dışındaki özelliklerine bakarsak da bünyesinde bir su içme kısmı bulundurduğunu öğreniyoruz. Yani sürücüler su ihtiyaçlarını bu kask yoluyla giderebiliyorlar.

Ayrıca kask tamamen karbon fiberden üretildiği için bu ekstra teknolojiler ekstra ağırlık dezavantajıyla gelmemişler. Kaskın üzerinde tüm bunlara ek olarak entegre mikrofon ve ses yalıtımlı hoparlör sistemi de yer almış. Bu bol ve faydalı teknolojilere sahip kaskların uzun soluklu ralli veya Le Mans yarışları gibi yarışlarda pilotlara çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Fakat bu kaskın yarışlara gelmesi için en az 3-4 yıl, motosiklet sürücülerinin trafikte kullanımına gelmesi için de en az 5-6 yıl gibi bir süre olduğunu öngörebiliriz. (Motor 1 TR)

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Pininfarina ve Roux su soğutmalı kask için iş birliği yapıyor
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