Bugatti Chiron'un yeni modelleri yolda

Alman yönetici, şirketin son modeli olan Chiron ailesinin büyümesi gerektiğine inandığını belirtti.

Winkelmann, "Chiron versiyonları bir gereklilik diye düşünüyorum. Otomobil bize bunun için imkan veriyor ve bu fırsat elimizdeyken değerlendirmezsek müşterilerimiz neler yapabileceğimizi göremezler" dedi. Kendisine yöneltilen "Özel versiyonlar mı gelecek?" sorusuna ise "Hayır! Özel versiyonları başlangıçta sunduk ve şimdi ekibimiz vadettiğimiz şeyleri gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Bugatti CEO'su tarafından yapılan açıklamalar, Chiron modelinin yeni versiyonlarında Veyron'da yapıldığı gibi sadece renk ve donanım kombinasyonlarını değiştirip yeni edisyon olarak sunmayacağını gösteriyor.

Chiron'un yeni versiyonlarının aynı platform üzerinden çıkması beklenirken, muhtemelen güç anlamında farklılıklar olmayacak. (Motor 1 TR)

Bugatti Veyron göle böyle uçtu