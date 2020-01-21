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2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Dünyada otomobil sektörü hızla büyürken 'de bu trendi yakından takip ediyor. Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı verilerinden edinilen bilgilere göre 2019'da otomobil markalarının en çok satışını yaptıkları modelleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 15:56
2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Hangi otomobil modeli kaç adet sattı? İşte 2019 yılında en çok satan otomobil modelleri ve satış rakamları...

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Fiat Egea Sedan (52.205 adet)

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2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Renault Clio HB (24.213 adet)

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Toyota Corolla (19.146 adet)

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Ford Transit Van (18.169 adet)

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Honda Civic (17.246 adet)

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Volkswagen Passat (15.720 adet)

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