Haberler

Galeri

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

2019'da en çok satan otomobil modelleri belli oldu! Bakın hangi araçlar var...

Dünyada otomobil sektörü hızla büyürken Türkiye'de bu trendi yakından takip ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı verilerinden edinilen bilgilere göre 2019'da otomobil markalarının en çok satışını yaptıkları modelleri sizler için derledik.