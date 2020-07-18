Son dakika haberi: Türkiye'nin otomobili için tarihi gün! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan canlı yayında flaş sözler

"BİR FABRİKANIN ÖTESİNDE OLACAK"

"Tedarikçilerimizin yeni gelişen dünyanın teknolojilerini yakalamaları gerekiyor. Biz bu projeyi bir araç projesi olarak görmüyoruz. Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz. Kurulacak fabrika bir fabrikanın ötesinde olacak. 1 milyon 200 metrekarelik alanda üretim yapılacak."