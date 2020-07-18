Son dakika haberi: Türkiye'nin otomobili için tarihi gün! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan canlı yayında flaş sözler

Son dakika haberi: Yerli otomobilin üretileceği fabrika için Bursa Gemlik'te bugün ilk kazma vurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tarihi tören öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Yerli otomobil ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank heyecan verici ifadeler kullandı. Varank, "18 ayda fabrika tamamlanacak" dedi. İlk SUV'un banttan çıkacağı tarihi değinen Varank, "2022 yılında üretilmiş olacak." dedi.
"BÜYÜK HEYECAN OLUŞTU"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Aralık ayının sonunda otomobillerimizi tüm dünyaya tanıtmıştık. Yurt dışında geniş haberlere konu oldu. Büyük bir heyecan oluşturdu. O tanıtım toplantısında planımızı detayları ile paylaşmıştık."
"İLK SUV 2022'DE BANTTAN ÇIKACAK"
"İlk aşama fabrika için temel atmaktı. Kovid-19 nedeniyle 1-2 hafta gecikti. 18 ayda fabrika tamamlanacak. 2022'de ilk SUV banttan çıkacak. Türkiye'nin otomobili fırsat penceresini yakalamanın adı. Yeni nesil, elektirikli, otonom bir otomobili piyasaya sürüyoruz. Bunun çok önemli avantajları var. Tamamen elektrikli Avrupa'da ortaya çıkacak başka bir otomobil bu süreçte olmayacak."
"BİR FABRİKANIN ÖTESİNDE OLACAK"
"Tedarikçilerimizin yeni gelişen dünyanın teknolojilerini yakalamaları gerekiyor. Biz bu projeyi bir araç projesi olarak görmüyoruz. Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz. Kurulacak fabrika bir fabrikanın ötesinde olacak. 1 milyon 200 metrekarelik alanda üretim yapılacak."
"MARKA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"
Yerli otomobilin marka çalışmaları yapılıyor. Marka stratejileri, pazarlama stratejileri devreye giriyor. CEO'muz onlardan bahsedecek, onu açığa düşürmemek için onun sunumunda bunları dinleriz.