Video Haber Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video
18.07.2020 | 15:11

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Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası için temel bugün atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli otomobil ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Varank, "Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek." dedi. Varank ayrıca yerli otomobilin fiyatı hakkında da konuştu.

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FİYATI NE KADAR OLACAK?

Varank, "Tamamen yeni teknoloji ile yola çıkacağız. 2022'nin son çeyreğinde seri üretim başlar. Bunun milli bir araç olması çok önemli. Aracın fiyatı rekabetçi olacak. Sınıfındaki araçlarla rekabetçi olacak. " dedi.

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