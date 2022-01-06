TOGG Ceo Gürcan Karakaş’ın gurur gözyaşları: Oyunda biz de varız...

"Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık" ifadelerini kullanan Karakaş, "Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı, yani bağlantılı otonom paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor, fakat bizim mukayese çalışmalarımızda biz use case'i geliştirdik" diye konuştu.