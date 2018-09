Uluslararası yolculuğa çıktık, geri dönüş yok

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl Ulusal Yarışma'nın kaldırılması sonrasında yoluna Uluslararası Yarışma ile devam eden 55. Antalya Film Festivali 29 Eylül'de başlayacak. Festivalin belkemiği de Uluslararası Yarışma olacak. Bu yarışmada, Cannes ve Sundance gibi önemli festivallerde yarışmış sekiz yabancı filmle birlikte iki Türk filmi, Mustafa Karadeniz'in Çınar ve Sefa Öztürk Çolak'ın Güven'i yer alıyor. Bela Tarr Asghar Farhadi , festivale katılacak uluslararası yönetmenler, Eric Roberts da Hollywood'u temsil edecek. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu festival 55. yılında 55 filmle seyirci karşısına çıkacak ve bir hafta sürecek. Yarışma sonuçları da 5 Ekim'de açıklanacak. Festivale sayılı günler kala Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile bir araya geldik. Festivale yönelik eleştirileri, hedeflerini, gelecek yıl verilecek sektör ödüllerini konuştuk.- Festivalin, dünyanın en prestijli festivalleri arasında yer alması en büyük hedeflerimizdendi. Antalya'yı ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşımak elbette kolay olmadı. Her anlamda büyük zorluklar yaşadık. Ama biz kendimize, Antalya'yı Türk sinemasının dünyaya açılan en güçlü uluslararası limanı olması yönünde bir hedef belirledik. Bu hedefimize ulaşmak için karşımıza çıkan güçlüklere aldırmadan yolumuza devam ediyoruz.- Değişimin başladığını ve değişimin durmayacağını, değişimin süreceğini söylediğimizde sinema alanında çalışmalar yapan bazı STK yöneticilerine Antalya'nın yapmak istediği atılımı anlattığımızda farklı refleksler ile karşılaştık. Öyle ki uluslararası bağımızın her zaman ulusal olanı da besleyecek bir vizyon olduğunu vurgulamamıza rağmen festivale gelecek uluslararası konuklara gelmeyin mektupları gönderildiğini üzülerek öğrendik. Alternatif yarışmalarla farklı algılar da oluşturulmak istendi. Bunlar kuşkusuz yalnızca Antalya için değil özünde sinemamız için yıpratıcı. Daha fazla sinema festivali daha fazla yarışma olabilir. Bunlar bizi memnun eder. Ama burada önemli olan konu, neyin, ne için yapıldığıdır. Burada niyet üzüm yemek değil bağcıyı dövmekse biz buna karşıyız. Karşı olmaya devam ederiz.- Ne yazık ki hiç istemesek de son yıllarda bu sorun giderek büyüyen acı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun, en çok da masum çocukları etkiliyor olması işin en üzücü boyutu... Ünlü düşünür İbn Haldun'un bir sözü var, "Coğrafya kaderdir" der. Bütün bu mülteci, yerinden yurdundan savaş ve buna benzer sebeplerden göç etmek zorunda kalan insanlar bir kaderi yaşıyor. Oysa biz buna bir tavır almak, tepki vermek ve el uzatmak zorundayız. İşte sinemanın gücü bütün bu isteklerimizi içinde barındırıyor.- Dünyanın önde gelen sinemaprofesyonelleri Antalya'ya gelerekhem festivalimize hem de kentimizintanıtımına yönelik katkı sunuyor. Buanlamda Antalya Film Festivali 'ninuluslararası vizyonunun geri dönüşlerini,her yıl artan bir verimliliklealmaktan memnuniyet duyuyoruz.Ayrıca genç kuşak sinemacılarımızda dünya sineması ve sinemacıları ileolan bağlarını Antalya'da kurmaya başladılar.Antalya Film Forum bunun enbelirgin örneğidir.- Bilmeyenler için söyleyeyimbenim asıl mesleğim gazetecilik. Değerlimeslektaşlarım 15 Temmuz haindarbe girişiminde yaşananların encanlı tanığı. 15 Temmuz Objektifleribelgeseli de o gece ateş hattında habercilikmesleğinin en zor sınavını verenmeslektaşlarımızın gözünden darbegirişimini anlatıyor. Belgeselin yapımve yönetmenliğini, gazeteci Ali EkberKaraçam üstleniyor. Kalkışmanın canlıtanığı olan 107 haberciyi buluşturan bubelgeselin festival kapsamında büyükilgiyle izleneceğine inanıyorum. İki yılönceki belgesel çekme arzum elbettedevam ediyor. Ancak bizleri seçerekbu göreve getiren hemşehrilerime hizmetborcum var. Bu nedenle ilk önceliğimAntalya'ya yapacağımız hizmetler.- Amerika'nın Oscar, İngiltere'nin Bafta, İtalya'nın Donatello, Fransa'nın Cesar ödülleri gibi Türk sinema sektörünün de yıl boyu gerçekleştirdiği tüm üretimlerinin ödüllendirileceği bir ödül sisteminin kurulması için çalışıyoruz. Bu ödüllerin sektörde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Sürekliliğin sağlanabilmesi için doğru olduğuna inandığınız işte ısrarcı olmak zorundasınız. Yapılan eleştirileri değerlendirmekle beraber göreceli durumlarda inisiyatif almak gerekir. Bu bakımdan her doğum sancılıdır. Sancılı doğum sonunda çok güzel bir ödül organizasyonu olması ise yaptığınız işe inanmaktan geçer. Biz bu inançla çalışıyoruz.- Yapımcı, yönetmen, oyuncu, müzisyen, sanat yönetmeni, ışıkçı, sesçi, montajcı, efektçi, renk düzeltme, ses tasarımı gibi sektördeki herkesin bu ödüllendirme programının içerisinde olmasını önemsiyoruz. Ödül değerlendirmesini yapacak isimler ise sinema sektörünün içinden olanların yanı sıra sinemayı besleyen plastik sanatlar, edebiyat, müzik, üniversitelerde bu alanda çalışanlar, yazarlar gibi farklı sektörlerden uzman kişiler olacak.- Bu yıl gerçekten benim de şahsen ağırlamaktan kıvanç duyduğum ulusal ve uluslararası konuklarımız olacak. Bunlardan birisi de dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek . Kendisi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almak üzere aramızda olacak. Ayrıca filmlerinin oyuncuları ile düzenlenecek panele katılarak sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak. Yine Türkiye'nin tartışmasız en önemli sanatçılarından biri olan Cem Yılmaz'ı da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Biz davetimizi ilettik. Oyuncu, yönetmen ve senarist olduğu filmlerin gösteriminin ardından Cem Yılmaz filmlerinde rol alan oyuncular ile birlikte düzenlenecek panele katılacak. Kahkaha dolu bir panel olacağını düşünüyorum ve inanın ben de bu paneli iple çekiyorum