İmam hatipte geleceğin Bill Gates’lerini yetiştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ... Harika bir müdür, odasının kapısını hiç kapatmıyor. Öğrencileri her an ona ulaşabiliyor. Veliler ise onu bir şans olarak görüyor. Kız çocuklarının eğitimine ve geleceğe hazırlanmalarına çok önem veriyor. Bunun için çeşitli projeler üretmiş. Okula gelir gelmez Aziz Sancar 'ın da dile getirdiği STEM laboratuvarını kurmuş. Öğrencilerine bilim, mühendislik, matematik ve teknoloji alanında uygulamalı dersler verdiriyor. "Kodlama bilmek olmazsa olmaz" diyor. "Vizyoner hedefler" adlı projesi ile kız çocuklarını geleceğin iş dünyasına hazırlayarak yeni Bill Gates 'ler, Steve Jobs 'lar yetiştirme peşinde ve çok iddialı!- Aslında bir eğitimciyim. Eğitim teknolojileri alanında profesör unvanına haizim. Tüm deneyimlerimin meyvesini vereceği yer olarak gördüm ben imam hatip lisesini. Çünkü Suudi Arabistan 'da din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi aldım. Doktora çalışmam teknolojinin eğitimde uygulanması üzerineydi. Amerika'da eğitim teknolojileri üzerine yüksek lisans yapmıştım. Doktora tezimi din öğretiminde bilgisayar kullanımı üzerine yazdım. Birçok makalem var. Bunca biriktirdiğim teorik bilginin sonuçlarını görebileceğim bir yer burası.- İlk STEM laboratuvarı açtım. STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matemetiğin birleşimi bir kelime. 21. yüzyılın öğrencisinde olması gereken bazı özellikler var. Eleştirel düşünme, problem çözme becerisi, öğrencinin mutlaka üretmeye ve yeniden keşfetmeye yönelik becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bunların hepsinin içinde olduğu bir bilgi paketi bu STEM. Aziz Sancar'ın da kız çocuklarına mutlaka STEM eğitiminin verilmesi gerektiğine dair çağrısı var. Biz de bu laboratuvarı açtık. Öğrencilerimiz burada kodlama eğitimi alıyor. 21. yüzyılın iş hayatının gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye sahip olacaklar öğrencilerimiz.- Öğretmenlerimiz iyi yetişiyor. Sadece onlara fırsat tanımak gerekiyor. Müfredat esnek olursa öğretmen de kendi yaratıcılığını ortaya koyabilir. Akıl oyunları dersimiz var, televizyon stüdyolarımız da... Tüm bunlara yetişebilmek için ders saatlerimizi bir saat artırdık.- STEM laboratuvarı kurduğumuzdaöğretmenlerin hiç biri bilmiyordu.Hızlı bir şekildedestek alarak öğretmenlerimizieğittik. Öğretmenlerimizhemen öğrendi.Çok isteklilerdi. Heyecanduydular ve kısa süredekendileri müfredat hazırlayacakdüzeye geldiler. Yurtdışındaki okulları ve çıkanyayınları takip ettiler.- Benim kapım devamlıaçık. Bir öğrenci beni görmekistediğinde hemen girebiliyor.Bin bir çeşit projeile geliyorlar. Daha iyi nasılyapabiliriz diye önerileri oluyor.- Benim üç çocuğum var. En küçüğü25 yaşında. Hem annelik hem de velilikdeneyimim var yani. Bu sayede velileriçok iyi anlayabiliyorum. Bizim öğrencilikdönemlerimize göre velilerin eğitimseviyeleri çok yüksek. Dünyayı anlıyorve çocuklarına çok destek oluyorlar. Bubeni çok sevindiriyor. Veliler projelerimizialgılayıp destek oluyor. Vizyonerhedeflerimize ulaşmak için veli katılımıçok önemli.- Belli dönemlerde annenin çocuğununyanında olması gerekiyor. Beno dönemleri master, doktora yaparakgeçirdim. En küçük çocuğum üç yaşındaykenbaşladım çalışmaya. Planlıolarak her şeyi başarabilir kadınlarımız.Eşimin çok büyük desteği oldu. Bubakımdan çok şanslıyım. Eşim zorlaştırmışolsaydı, hayat daha zor olabilirdi.Bu yüzden kadınlara eşlerin desteği çokönemli.- Bu işin gizli formülü şu, bir şeyiçok istiyorsanız çok fazla kişiye danışmayacaksınız.Anneniz, ablanız yada arkadaşınız fark etmez, sormayın.Bizim toplumumuzda insanlar olumsuzyönleri söyler hep ve bunu iyilikolsun diye yaparlar. "Nereden bakıcıbulacaksın, kazandığını bakıcıya mıvereceksin" gibi cümleler kadınlarıvazgeçirebiliyor. Oysa motive edicisözler önemli. "Yaparsın, başarırsın,bir zorluk çıkarsa biz yanındayız" gibicümleleri kadınlarımız pek duyamaz.Bunlara hiç aldırmayın.Kendiniz çok istiyorsanızkimseye sormayın. Birçokülkede kadının tüm kazancınınçocuğunun eğitiminegittiğine dair araştırmalarda var. Aslında kadınlarkendi çocukları için çabalıyor.- Eğitim fakültesihocasıydım. 15 yıl öğretmenyetiştirdim. Sonramilletvekili oldum. Araştırmalarımıhep okuldayaptım. Çok farklı görüşlerimolduğu için okuluntamamının bende olmasıgerekiyordu. Şimdi böyle bir fırsatımoldu.- Aynı zamanda öğretim üyesiyim.Buradaki her türlü pratik akademikhayatıma da büyük katkı sağlıyor. Buokuldaki deneyimimin uzun sürmesiniistiyorum. Çünkü bir yeniliğinmeyvesini gösterebilmesi için dörtyılın geçmesi gerekiyor. Bu bilimselbir gerçekliktir. Bu yüzden daha çokyapacak şeyimiz var bu okulda. Ekibimçok iyi bir ekip. Öğretmenleriminhemen hepsi yüksek lisans yapıyor.- İmam hatip aslında bir liderlik okuludur. Çünkü imam, lider demektir. Bizim buradan geleceğe lider öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden öğrencilere lider olabilecekleri ortamları sunuyoruz. Girişimci, farklı fikirler geliştirebilen insanlar olsun istiyoruz. Şu anda tüm dünya ikinci Bill Gates'i Steve Jobs'u arıyor. Lisedeyken öğrencilerin bir kitap yazmasını, hazırladıkları projeleri jüri önünde sunmasını, her alanda dünyadaki liderleri incelemesini, sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp bunu hayata geçirebilmelerini öğretiyoruz. Çünkü liderlik öğrenilebilen bir şey.- Burası imam hatip meslek lisesi. Dini eğitim de alıyorlar ama artıları var. Buradaki öğrenciler hem Arapçayı hem de İngilizceyi çok iyi öğreniyorlar. Mesela kodlama dersindeki en başarılı öğrencilerimiz hafızlık sınıfı öğrencileri. İnanamadık, muhteşem bir deneyim oldu bizim için. Bilgilerin birbirini nasıl tamamladıklarını gördük. Gelecekde fark yaratacak öğrencilere sahibiz burada.- Vizyoner hedefler adlı bir proje ile çocuklarımızı bu okulda geleceğe hazırlıyoruz ama geleceğin de nasıl olacağını bilemiyoruz. Bir takım öngörüler var sadece. Bir öngörüye göre, şu anda mezun olacak öğrencilerimiz iş yaşamına atıldıklarında yedi tane iş değiştirecekler. Bu yedi işten kovulacaklar anlamına gelmiyor. Kendileri yedi farklı iş yapacak. Belli bir kurumda çalışacak, o deneyimi elde ettikten sonra başka bir alana geçecekler. Çünkü alanlar arasında geçiş daha kolay olacak. Bu yüzden bizi çok farklı bir hayat bekliyor. Mezun ettiğimiz öğrenciler hangi özelliklere sahip olmalılar ki gelecek hayatlarında rahat etsinler? diye düşünüyoruz ve böyle hareket ediyoruz.