Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

Forbes, en zengin isimleri belirledi. Ünlü finans dergisinin yayınladığı rapor ile teknoloji dünyasının en zengin milyarderleri de belli oldu. İşte en zengin teknoloji milyarderleri... 25. John Tu & David Sun, Kingston Technology kurucusu, serveti 5.4 milyar dolar 24. Travis Kalanick, UBER'in kurucusu, serveti: 5.9 milyar dolar 23. Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su serveti:6.3 milyar dolar 22. Marc Benioff, Salesforce'un CEO'su serveti: 6.4 milyar dolar 21. Jensen Huang, Nvidia'nın kurucusu serveti: 6.6 milyar dolar 20. Patrick Soon-Shiong, NantWorks'un CEO'su serveti: 7.3 milyar dolar