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dünyasının en zenginleri belli oldu

, en zengin isimleri belirledi. Ünlü finans dergisinin yayınladığı rapor ile dünyasının en zengin milyarderleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 08.10.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 09:22
Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

İşte en zengin milyarderleri...

Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

25. John Tu & David Sun, Technology kurucusu, serveti 5.4 milyar dolar

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Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

24. Travis Kalanick, UBER'in kurucusu, serveti: 5.9 milyar dolar

Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

23. Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su serveti:6.3 milyar dolar

Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

22. Marc Benioff, Salesforce'un CEO'su serveti: 6.4 milyar dolar

Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

21. Jensen Huang, Nvidia'nın kurucusu serveti: 6.6 milyar dolar

Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

20. Patrick Soon-Shiong, NantWorks'un CEO'su serveti: 7.3 milyar dolar

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