24 saatte 4 bin 548 fikir geldi

BUGÜN NELER OLDU

Salim Koçak 70 yaşında. Madem Anneler Günü, Babalar Günü var o zaman ülke genelinde Çocukları Dinleme Günü de olsun istiyor, "Her ayın ilk günü çocukları dinleyelim" diyor. 29 yaşındaki Orçun Candan'ın önerisi ise çevreyle ilgili. "Plastik ürünler çevreye zararlı ve geri dönüşümü maliyetli olduğundan bunları 3D yazıcılar ile üretmek ve üretilen ürünleri 3D yazıcı ile kullanım sonrası geri dönüştürmek mümkün" diyor... Her gün toplum yararına böylesi kaç fikir aklımıza geliyor, bir düşünün. Ki çoğu fikir olarak kalıyor. Ama artık bu fikirlerin değerlendirileceği bir mecra var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, insanların yaşamını kolaylaştıracak öneri ve kamusal faydası olan bu tür fikirleri hayata geçirmek için 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var başlıklı yeni bir beyin fırtınası projesi başlattı. Proje öyle ilgi gördü ki 24 saat içinde 4 bin 548 öneri geldi. Öneri gönderenler arasında 16 yaşında olan da var 70 yaşında olan da. Projeye, en fazla İstanbullular ilgi gösterdi. Çünkü en fazla İstanbul'dan öneri geldi. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar da projeyi destekledi. Yurt dışından 85 öneri geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz" diyerek gelen her önerinin itinayla değerlendirildiğini söylüyor.Peki nasıl değerlendiriliyor bu fikirler? Gelen öneriler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Sonrasındaysa bakanlıklar ve başkanlıklar tarafından detaylı olarak ele alınacak projelerin fikir sahipleriyle iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılacak. Nihai aşamada fikirlerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması. Ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması. Hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynırlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı. Sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturulması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçların dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi... Sevindirici olan her yaştan kişiden önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-70 olduğunu ve Türkiye'nin her bölgesinden öneri geldiğini görüyoruz." Proje kapsamında fikir ve öneride bulunmak çok kolay. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ ulkem linkini tıklıyorsunuz ve önerinizi yazıyorsunuz. Sonrasında öneriniz değerlendiriliyor. Bilinmez belki bir öneri ile siz de hepimizin hayatını daha kolaylaştırabilirsiniz...Hastanede ölen vatandaşların herhangi bir şekilde mezarlarının açılıp yakınlarının incitilmemesi için, vefatından sonra DNA'ya kaynak olabilecek saç ve tırnak numunesi alınarak, arşivlenmesi. İhtiyaç halinde kullanılması. (Vedat Demir, 36 yaşında, Batman)Motorize yardım ekiplerinin kurularak trafiğin yoğun olduğu bölgelere daha hızlı erişim sağlamak. (Samet İlcan, 28 yaşında, İstanbul)Hafta sonu nöbetçi eczaneler gibi nöbetçi noter sistemi kurgulanarak, hafta sonu yapılan araç satışı gibi işlemlerin hafta içine kalması engellenebilir. Kapora gibi uygulamalar da ortadan kalkmış olur. (Hasan Acıdemir, 49 yaşında, İzmir)Toplumdaki yozlaşma ve hoşgörüsüzlüğün önüne geçebilmek için çocuklara ilkokuldan itibaren görgü kuralları ve hatta birbirine tahammülsüzlüğü önlemek için öfke kontrolü ve psikolojik eğitim verilebilir. (Pınar Ahıshalı, 35 yaşında, İstanbul