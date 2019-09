“İnternette bize giydiriyordun hadi şimdi de yap!”

Gamsız Teknik Direktör Arif, Kafa Adam İrfan, Google'ın Türk Versiyonu ve tabii ki Başakşehir'in Tek Taraftarı... Tüm bunlar 10 yılı aşkın süredir sosyal medyada içerik üreten Tahsin Hasoğlu'nun tiplemelerinden birkaçı... Bunca yıldır belli bir takipçi kitlesi olsa da özellikle Başakşehir serisi Hasoğlu'nun popülerliğini katbekat arttırdı. Öyle ki başarılı komedyenin skeçleri spor programlarında gösterildi, taraftarlar tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Tahsin Hasoğlu'nun "Başakşehir şampiyon olursa kim nasıl sevinecek" sorusundan hareketle yarattığı karakteri tribünde tek başına maçı izliyor, tek başına Meksika dalgası yapıyor ve futbolculara direkt seslenmekte hiç zorlanmıyordu. Hal böyle olunca bu komik seri, Başakşehir yönetiminin de dikkatini çekti ve kulüp, kendilerini hicveden Hasoğlu'nu yeni sezon kombine bilet reklamının yüzü yapmaya karar verdi... YouTube ve Instagram'a yüklediği videoların yanında stand-up gösterileri gerçekleştiren Tahsin Hasoğlu aynı zamanda yazarlıkla da uğraşıyor. Hatta Gani Müjde ve Gülse Birsel gibi isimlerin senaryo ekiplerinde bile bulunmuşluğu var. Son zamanlarda özellikle futbol gündemi üzerine çektiği skeçler ise büyük ilgi topluyor. Tahsin Hasoğlu ile Başakşehir'in reklam yüzü olmasından girdik komedyenlik kariyerindeki hedeflerinden çıktık... Buyursunlar...

- Aslında 10 yıldır videolar çekiyorsunuz. Fakat son iki üç yılda daha fazla tanındınız. Neydi kırılma noktanız?



-Benim video çekmeye başladığım dönemde kanal sayısı azdı ve düzenli yayın yapan hiç kimse yoktu. Sonrasında ise iki kırılma noktası oldu. İlki 'Türk İşi Korku Filmi' serisiydi. İkincisi ise Başakşehir'in Tek Taraftarı videoları oldu.

- Evet, Başakşehir'in tek taraftarı fikri nasıl çıktı?

- İnsanların kafasında "Başakşehir şampiyon olursa kimler nasıl sevinecek" diye bir soru vardı. Ben de bu sorudan yola çıktım. Bu serinin tutacağını biliyordum ama ilgi tahminimin ötesinde oldu.

- Kesinlikle, hatta öyle ki Başakşehir kulübünün yeni sezon kombine reklamlarının yüzü oldunuz. Kulüp sizinle nasıl temasa geçti?

- Kulüptekiler videolarımı izlemişler. Çok gülüp beğenmişler ama bir yandan da "Acaba hukuken müdahale etmemiz gerekir mi" diye düşünmüşler. Sonra da "Yahu bu çok komik, içinde ne bir hakaret ne de aşağılama var, sadece mizah yapılmış. Müdahale etmeyi bırak biz bundan faydalanalım" demişler ve kulübün sosyal medya çalışanlarından Gökhan Yılmaz benimle temasa geçti.

- Sonra nasıl ilerlediniz?

- Başakşehir yönetimi "Eleştirilerinin çoğu kısmına katılıyoruz ve birlikte çalışmak istiyoruz" dediler. Daha sonra ben reklamın senaryosunu yazdım ve videoyu çektik. Öyle veya böyle Türkiye'de Başakşehir takımına karşı diğer takım taraftarlarının bir antipatisi var. Ama bu videodan sonra çokça "Ya valla sempati duymaya başladık bu takıma" şeklinde mesajlar almaya başladım.

- Videoları Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda çektiniz, teknik ekiple oyuncularla ilk tanışmada neler oldu?

- Sağolsun Göksel (Gümüşdağ) Başkan odasında ağırladı. Hatta şakayla karışık "İnternette bize giydiriyordun hadi şimdi de yap" dedi (gülüyor). Futbolcular da, özellikle Arda Turan ve İrfan Can Kahveci, daha önce videoları izlemişler , beğenmişler. Keza Okan (Buruk) Hoca da kendini işe hayli verdi. Öyle ki ilk başta antrenman öncesi 20 dakika müsaade etmişti sonra baktı keyifli ilerliyor, süreyi uzattı. Hatta senaryoya kendisi de doğaçlamalarla katkıda bulundu (gülüyor).

- Başakşehir'in tek taraftarı olduğunu iddia eden bir seri yapıyorsunuz, buna karşı olarak Başakşehir taraftarları tepki göstermedi mi? - Tepki geldi tabii ki. Reklamlardan sonra kulübe bile tepki gösterdiler hatta. Ama sonuçta biz işin mizahi tarafındayız, çoğu kişi de bunun farkında.

- Bir GS'li olarak Başakşehir'in reklam yüzü olmak nasıl bir duygu?

- Gönül ister ki Galatasaray'ın da reklam yüzü olayım. Falcao transferiyle ilgili Galatasaray'ın internet sorumlularıyla bir iletişime geçtik, neden olmasın? - Diğer kulüplerden teklif oldu mu?

- Kayserili olduğum için Kayserispor'dan bir teklif geldi. Ancak bir orta noktada buluşamadık şu anda.

- Futbol üzerine çok farklı içerikler üretiyorsunuz. Sizce ülkemizdeki futbol sizin anlattığınız kadar komik mi?

- Taraftarlar bir şeylerden nefret etmezlerse varolamayacaklar gibi düşünüyorlar. Oysa içinde olunan durumun mizahının yapılabileceğini gördüklerinde bu da bir yandan hoşlarına gidiyor. Çok fazla mesaj alıyorum. "X takımlıyım ama beni de güldürdün" gibi. Futbola madem bu kadar ilgiliyiz bunun mizahı konusunda da daha girişken olabiliriz.

- O halde futbolun özlediği huzur ve barış ortamını Tahsin Hasoğlu videoları getirecek diyebilir miyiz?

- Çok iddialı oldu bu. Aslında düşündüm de fikir hoşuma gitti ve böyle bir misyonu üstlenebilirim (gülüyor)...

Stand-up'ın yeri ayrı

- Bir yandan senaryo yazdığınızı ve bu konuda eğitim aldığını söylediniz. İleride sizin kaleminizden çıkan bir film görecek miyiz? - Hazırda yazılmış üç senaryom var. Aslında bir film için geç kaldığımı düşünüyorum. Ama yapımcılarla biraz ters düştüm, maliyetli projeler olduğundan. Dizi teklifleri alıyorum ama kendimi herhangi bir diziye bağlamayı çok uygun bulmuyorum. Ama Leyla ile Mecnun, Kardeş Payı, Avrupa Yakası gibi kaliteli bir komedi olursa tabii hiç düşünmeden dahil olmak isterim. - Stand up, yazarlık ve sosyal medya arasında hangisi sizi daha tatmin ediyor? - Stand up'ın yeri çok ayrı benim için. Canlı bir gösteri yapmanın heyecanı her zaman daha farklıdır zaten. - İdol olarak gördüğünüz birileri var mı peki? - Çocukluğumdan beri Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan izliyorum. İkisi de idolüm benim aslında.

TÜRK FUTBOLUNUN EN KOMİĞİ HALA SABRİ

- Futbol dünyasından birisiyle video çekecek olsan kim olmasını isterdin?

- Aklıma ilk olarak Fatih Terim geldi. Tabii artık, bir zahmet, inşallah gelirse Falcao ile çekmek isterdim. - Peki, sizce bizim futbol dünyamızın en komik ismi kim? - Bence hâla Sabri Sarıoğlu. You- Tube'dan ara ara pozisyonlarını hâlâ açıp gülüyorum yani. Çok değerli bir isim tabii...