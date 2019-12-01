Bu heykel babama benzemiyor, kaldırılsın!

"Münir Nurettin Selçuk'u tanımayan var mıdır" diye başlasak söze, kendi kendimizi düzeltmek zorunda kalırız. Vardır elbet! Klasik Türk Müziği'nin büyük ustası aramızdan ayrılalı 39 yıl oldu. Arada üç-dört kuşak var... Ama Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın'dan Aziz İstanbul'a, Dönülmez Akşamın Ufkundayız'dan, Kalamış'a yakın müzik tarihimizin en parlak ve en önemli eserleri büyük bestekara ait... Bu şarkıları duymayan azdır herhalde. Kendisi aynı zamanda Batı müziğinin armonisiyle Doğu'nun müzikal kodlarını ve ruhunu birleştirmek için de çabalamış, tangolardan, operadan esinlenmiş bir usta... Selçuk soyadını kamuoyu daha çok oğlu müzisyen Timur Selçuk'la biliyor. Türkiye'de müzikte akılda kalmak için şarkı söylemenin olmazsa olmazlardan olduğunu düşünürsek gayet tabii bir durum. Ama Münir Nurettin Selçuk'un bir de küçük oğlu var. Müzik camiasının yakından tanıdığı bir isim aslında o da. Ünü sadece Türkiye'de değil, dünya caz sahnesinde bilinen davul ve perküsyon sanatçısı Selim Selçuk... Sadece bir caz müzisyeni olarak müzik alanında değil yıllarca zor bir alanda; caz kulüp işletmeciliğinde de zorlu sınavlar verdi... Hepsinden de başarıyla geçti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan caz albümü Miles Kuçles (isminin tersten yazılışı) kendi alanında en çok ses getiren çalışmalardan biri oldu. Yıllardır bekleniyordu çünkü bu albüm.

DİLEKÇELER VERDİM

Grubuyla birlikte "Babamın Şarkıları" projesini televizyon ve radyo programlarında, konserlerde hafif caz esintili olarak müzikseverlerle buluşturdu. Tek amacı oldu hep: Babası Münir Nurettin Selçuk'un ismini dimdik ayakta tutmak, hatta dünyaya tanıtmak. Son günlerde biraz keyifsiz Selim Selçuk. Sebebi ise, Kalamış Parkı'ndaki Münir Nurettin Selçuk büstü. Vaktiyle önemli heykeltıraşlarımızdan Sadi Çalık'tan heykel dersleri de alan Selçuk, bu büstün babasına hiç mi hiç benzemediğini, kaşıyla, gözüyle, duruşuyla babasını hiç yansıtmadığını düşünüyor. Ve aylardır Kadıköy Belediyesi'ne büstün kaldırılması için dilekçeler, tebligatlar gönderiyor... Kendisine bir dönüş olmadığından, hatta belediye başkanından sayısız defa görüşme talep ettiği halde reddedilmesinden şikayetçi.

BABANIZ NE ÇALARDI?

Peki bu büst mevzusu nasıl gelişiyor? Şu andaki büst geçen temmuzdan beri orada. Daha önce yıllarca yine bir Selçuk büstü vardı aynı yerde. 1991'de yapılmıştı. Selim Bey'in bu büstten yana bir şikayeti yokmuş. Ama büst bir şekilde geçtiğimiz yıllarda çalınmış. Gerisini Selçuk şöyle anlatıyor: "Geçen yıl babamın büstünün kayıp olduğunu eski Başkan Aykurt Nuhoğlu'na ben bildirdim. Görüştük. Ama beni şaşırtan bana babamın ne çaldığını sorması oldu. Hatta 'Babanız Kadıköy ile ilgili şarkılar yaparmış, doğru mu diye' sordu! 'Pes artık' dedim. Nasıl Kadıköy'e başkan yapmışlar kendisini! Hadi sıradan bir insan bilmeyebilir de, sen belediye başkanısın!" Neyse, öyle ya da böyle kayıp büstün yerine yenisinin yapılması için bir heykeltıraş bulunuyor ve proje Selim Selçuk'un da gözetiminde başlıyor. Her aşamasından haberdar oluyor Selçuk büstün. Münir Nurettin Bey'in smokinli bir fotoğrafı esas alınıyor çalışma için. Görüyor, takip ediyor. İçine siniyor bir şekilde çalışma. Hatta belediyeden büyük ustanın ölüm yıldönümüne denk getirilecek şekilde, bir etkinlikle büst açılışı sözü alıyor. Fakat son yerel seçimlere çok kısa bir süre kala projenin iptal edildiği haberini alıyor Selçuk. Ancak seçimden sonra, geçen temmuz ayında Selçuk'un haberi olmadan yapılan yeni bir büst konuluyor Kalamış Parkı'na.

MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM

İşte Selçuk'ta kıyamet o zaman kopuyor: "Babamı, sanatını ve onun naif, zarif kişiliğini hiçbir şekilde ifade etmiyor bu büst. Hiç benzemiyor. Kaşı, gözü birleşik, bir müzisyenden çok mafya babası Al Capone'a benzeyen bir büst. Ben Sadi Çalık'tan bir buçuk sene heykel dersleri aldım. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, özensiz yapılmış. Bunun kaldırılmasını istiyorum. Belediyeye dilekçeler yazdım. Tebligat gönderdim. Belediye başkanından görüşme talep ettim ama vermedi... Benzer örneklerden biri yakın zamanda Isparta'ta oldu. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu bir parktaki büstü beğenmedi ve büst kaldırıldı. Selçuk ailesinin mensubu olarak büstün kaldırılmasını istemek benim en doğal hakkım. Bu talebimin ciddiye alınmaması babama saygısızlıktır." Selçuk büstün kaldırılmaması durumunda mahkemeye de başvurmayı düşünüyor. Ama onu en çok üzen de konuyu sosyal medyasında ısrarla paylaşmasına rağmen müzisyen dostlarının bu duruma kayıtsız kalması: "Sürekli paylaşıyorum. Ama kimse bir zahmet beğen tuşuna bile basmıyor. Böyle de bir sessizlik hakim. Herhalde belediye ile olan münasebetlerini iyi tutmak istiyorlar. Ben de CHP'ye oy veren biriyim. İkisi çok farklı konular."



Çözüm yolu arıyoruz

Selim Selçuk'un babasının büstüyle ilgili şikayetini Kadıköy Belediyesi'ne sorduk. Belediyenin basın bürosundan gelen açıklama şöyle: "Bu eseri öncelikle Münir Nurettin Selçuk'a değer verdiğimiz için yaptırdık ve bölgenin halkı çok beğendi. Kalamış Münir Nurettin Selçuk'la bütünleşmiş bir semt. Bir yandan da bu eseri yapan heykeltıraşımız da bir sanatçı, doğal olarak, emeği var. Bir sanatçıyı üzmemek adına, başka bir sanatçıyı kırmak da söz konusu. Yani, bir heykeli hemen kaldırmanız da mümkün değil. Ama herkesin babasını koyduğu bir yer farklıdır. Bunu anlıyoruz. Selim Selçuk Bey'in 'Babama benzemiyor' itirazı olduğunu biliyoruz. Ama bir taraftan da bir heykeli kaldırmak kolay bir prosedür değil. Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu da işin içinde... Ama konuyla ilgili çözüm yolu arıyoruz"



Ağabeyim ve ablam babamın şarkılarını kimseye söyletmedi

şarkılarını kimselere söyletmedikleri, vermedikleri için kırgınım. Müsaade etmediler buna. Amerika ve Avrupa'da da klasik müzik eserlerinin bile farklı müzik tarzlarında yorumlandığını biliyoruz, duyuyoruz ve izliyoruz. Ben bunların gerçekleşmesi için uğraşıyorum Bugün babamın eserlerinin pop, rock, caz, elektronik müzik, hip-hop tarzlarında yorumlanmalıdır. 39 yıl oldu babam vefat edeli. Kaç şarkıcının albümünde duydunuz babamın eserlerini. Bir Tarkan, bir Sertab Erener, bir de Timur'un (Selçuk) Emel Sayın ile birlikte yaptığı albüm. Hepsi bu... Kimse yorumlamazsa insanlar nasıl bilecek babamı ve şarkılarını... Ben bu konuda da caz ve rock müzisyenleriyle bir proje planlıyorum. Ağabeyim ve ablam telif izni vermediği için bu bir albüm olmaz belki ama konser ya da farklı projeler olabilir. Amacım ve hedefim babamın ismini dünyaya duyurmak..."