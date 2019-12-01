En iyi tribi Türk kadını atar

30'lu yaşlarının başında iki kardeş Ayşenur ve Nursena Yılmaz... Çok iyi eğitim almış iki genç kadın. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra mezun oldukları işleri yapmayı değil, farklı bir yolu tercih etmişler. Şimdi kendileri eğlenirken başkalarını da eğlendiren bir iş yapıyorlar. Onlar Instagram'ın fenomenleri... Bu yolculuk bilinçli başlamamış, bir kafe işleten iki kardeş, arkadaş arasında çektikleri videolar beğenilince bunları sosyal medyaya yüklemiş ve ardından olanlar olmuş... 300 bin kadar takipçileri var. İnsan hallerini, özellikle kadın hallerini anlatan videoları binlerce insan tarafından takip ediliyor ve beğeniliyor. İki kız kardeşle bir araya geldik ve fenomen olma serüvenlerini konuştuk...