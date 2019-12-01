En iyi tribi Türk kadını atar

- Çektiğiniz videolar için etrafınızdaki insanlardan mı besleniyorsunuz?
- A. Y: Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz insanlar onlar. Hayali karakterler değil. Ailecek tatillerde gördüğümüz, arkadaşlarımızda gözlemlediğimiz davranışlar.
- N. Y: Bu işin en önemli kısmı gözlem, artık bir kafede otururken bile kulağım yan masada. Mesela o dadı videosundaki kadın yazlığımızda gördüğümüz kadınların bir bileşimiydi. Ama onlar da kendilerine gülüyorlar, aslında sıkıntı yok.
- A. Y: Sen bir daha yazlığa git bakalım ne oluyor (gülüyor). Şaka yapıyorum, kendisiyle eğlenebilen insanlar tabii. Endonezyalı bakıcıları var ve onlarla İngilizce konuşuyorlar, aynen o videodaki gibi...