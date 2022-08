Dünyanın gözünden Türkiye

Türkiye'nin dış politikası son günlerde yine dünya gündeminde. Tahıl koridoru, Suriye'ye olası operasyon, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin sefere başlaması ve dahası... Ama bu yoğunluktu Türkiye ile ilgili arka planda kalan haberler var. Çünkü dünya medyası sadece Ankara'nın diplomasi trafiğine odaklanmıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzellikler ya da gastronomi zenginliğimiz, sağlık turizmindeki başarımız, dış basında çok sık haber oluyor. Dünyanın En Güzel Yerleri, En Güzel Plajlar, Gidilmesi Gereken Adresler, Kalınması Gereken Oteller ya da En Güzel Yemekler şeklindeki birçok listede Türkiye muhakkak yer alıyor. Peki Türkiye bu listelerde hangi yemekleriyle, otelleriyle, plaj ya da tatil mekanlarıyla yer alıyor: Ya da şöyle soralım dünya Türkiye'nin hangi güzelliklerine odaklanıyor? Hep beraber bakalım...Malum pandemi sürüyor. Ancak yaza girerken tüm dünyada kısıtlamalar kaldırıldı. Dolayısıyla iki yıldır uykuda olan turizm sektörü canlandı. Ülkemiz de güzel bir sezon geçiyor. Örneğin İstanbul, uçak yolcusu trafiğinde salgın hasarına karşı en iyi performans gösteren Avrupa şehri oldu. İstanbul Havalimanı'nda da bu sezon birçok 'en' yaşandı. EUROCONTROL'e göre, günlük ortalama bin 327 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tatil keyiflerine dair detaylara geçmeden önce sağlık turizmine değinelim. CNN, Mirror, Daily Mail gibi haber siteleri sık sık Türkiye'deki sağlık sektörüne dikkat çekiyor. ABD'li ve Avrupalı turistlerin Türkiye'ye geldiği belirtiliyor. Saç ekimi bu sektörün en önemli ayaklarından. Şimdilerde 'her şey dahil' konsepti devrede. Bu konseptte saç ekimi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı son 6 ayda 550 bini buldu.Daily Mail sitesinde Dünyanın En Muazzam Yapıları anlatıldı. "Osmanlı İmparatorlarına 400 yıl ev sahipliği yaptı" ifadeleriyle Topkapı Sarayı da listedeydi.Fransız medyasındaki Göbeklitepe haberinde "medeniyetin başladığı yer" tanımı yapıldı. AFP haber ajansıdaki detaylarda Göbeklitepe için "Büyük ihtimalle dünyadaki en önemli arkeolojik alan" ifadesine yer verildi.Independent haber sitesinde geçtiğimiz haftalarda sadece Türkiye'de yetişen karagüle yer verildi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagüller için "Karşı konulmaz tatlı kokusuyla duyuları cezbettiği" belirtildi.Kapadokya, Göbeklitepe, Akdeniz sahilleri, Ege'nin güzellikleri, Karadeniz kıyıları, Edirne, Kars, Van, İstanbul, Güneydoğu lezzetleri... Aslında saymakla bitmez. Dünya basını Türkiye'nin güzelliklerinin hakkını veriyor. Ülkemize olan ilginin de her geçen yıl daha çok arttığı gelen turist sayılarına yansıyor. Kıymetini bilmek dileğiyle...Dış basının internet sitelerinde sık sık Dünyanın En Güzel 10 Kütüphanesi Listesi yayınlanıyor. Beyazıt Kütüphanesi bu sıralamanın vazgeçilmezlerinde biri.Ülkemize gelen YouTuber'ların videolarını izlediğinizde hepsinin ortak izlenimlerinin şu yönde olduğunu göreceksizniz: En misafirperver insanlar, en lezzetli yemekler ve olağanüstü doğa... Hepsi ülkemizdeki doğal güzellikleri anlata anlata bitiremiyor.Times gazetesinin Avrupa'nın En İyi Gizli 25 Kumsalı Listesi'ne Türkiye'den üç doğa harikası plaj girdi: Kıdrak Koyu, Phaselis Antik Kenti, Amos Plajı...Time dergisinin Dünyanın En Harika Yerleri Listesi büyük ilgi gördü. 2022 Yılının 50 En Harika Yeri başlıklı listede İstanbul da yer aldı.'Dünyadaki cennet...' Bu ifade Alaçatı için kullanıldı. CNN'in sitesinde Alaçatı okuyuculara geniş şekilde tanıtıldı.ABD basınında Kaş için "Akdeniz'in bozulmamış güzel koyu" tanımı yapılıyor. Ve birçok haberde Kaş gidilmesi gereken tatil diyarlarından biri olarak tanıtılıyorGeçtiğimiz günlerde Dünyanın En Güzel Yürüyüş Yolları listesi yayınlandı. Listeye Türkiye'den Likya Yolu girdi.Airlineratings.com sitesinin 2022'nin En İyi Havayolu Şirketi Listesi'nde Türk Hava Yolları her zamanki gibi yerini aldı.Starling Bank tarafından Avrupa'da En İyi Tatil Deneyimini Sunan 10 Şehir Listesi açıklandı. Kentler TripAdvisor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre belirlendi. Ve tabii İstanbul o listedeydi.Seyahat siteleri sık sık Dünyanın En Güzel Otelleri şeklinde listeler açıklıyor. İşte bu listelere Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda otel giriyor.AFP haber ajansı ile Euronews sitesi tarafından cuma günü yayınlanan haberde "Dünyada iki kıta arasında yüzebileceğiniz tek yer İstanbul" denildi.Forbes dergisinde geçen haftalarda çıkan seyahat yazısında Bodrum ele alındı. Haberde "Bodrum uçuyor" ifadesine yer verilerek bölge geniş şekilde okuyuculara aktarıldı.Dünyanın en popüler gezi yayıncılarından Lonely Planet sitesinde haziran ayında Türkiye tanıtıldı. Haberde "Hangi mevsim olduğu fark etmez. Türkiye'ye dört mevsim gezilebilecek bir yer" ifadeleri kullanıldı ve ülkemizdeki en güzel yerler gezi meraklılarına duyuruldu.CNN International sitesinde geçtiğimiz günlerde Van tanıtıldı. "Bu şehir neden kahvaltının başkenti" ifadesine yer verilen haberde Van kahvaltısının tüm lezzetli yanları geniş şekilde okuyuculara aktarıldı.ABD basını Dünyanın En İyi 20 Çorbası'nı belirledi. Türkiye'den bir lezzet listede büyük ilgi gördü. Peki hangi çorba listeye girdi derseniz cevap verelim yayla çorbası.CNN Travel'daki bir diğer haberde Türkiye'deki En Güzel 23 yemek tanıtıldı. Künefe, lahmacun, perde pilavı, mantı, piyaz, ezogelin çorbası... Tüm bu lezzetler tarifleriyle birlikte okuyuculara aktarıldı. Türkiye'nin dünyanın en iyi mutfaklarından birine sahip olduğu anlatıldı.