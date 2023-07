Pop dünyasının prensesi modanın yükselen yıldızı

2023 yılında toplam servetinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Barbie filminde deniz kızı Barbie rolüyle beyaz perdede... Cannes Films Festivali'nde Fransız yönetmen sevgilisi Romain Gavras ile kırmızı halıda yürüdü... Versace ile bu yaz için hazırladığı kapsül koleksiyon moda dünyasının en çok konuşulan işbirliklerinden biri oldu... MET Gala'nın bu yılki ev sahiplerinden biriydi... Taktığı 10 milyon dolarlık mücevher de Karl Lagerfeld'in 1995 yılı koleksiyonundan giydiği tuvalette günlerce gazete sayfalarında yer aldı. Grammy ödüllerine her yıl bir yenisini ekleyen, kelimenin tam anlamıyla şöhretinin zirvesinde olan bu isim 1995 doğumlu Dua Lipa... Henüz 30 yaşında olmayan Dua Lipa, attığı her adımla, her çalışmasıyla tam olarak kendisinden konuşturmayı biliyor.Dazed dergisi Dua Lipa'dan, "Pop bir bilim. Dua Lipa'da bu bilimin matematiğini en iyi anlayan yeni jenerasyon isimlerden biri... Birkaç kötü giriş denemesinin ardından 2017 yılında New Rules isimli şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi düştü. Ertesi yıl Calvin Harris ile yaptıkları One Kiss isimli çalışma mükemmel bir başarıya ulaştı. 2020 yılında piyasaya çıkardığı Future Nostalgia isimli albümü tüm dünyanın kendisini tanımasını sağladı. Kesinlikle diyebiliriz ki Dua Lipa pop müziğin yeni prensesidir" diyerek bahsediyor. 2022 yılında çıktığı dünya turnesi ise birebir tüm dinleyicileriyle bir bağ kurmasını sağladı. Dergi, "Dua Lipa'yı birçok ünlü modaevinden parça giyerken tanınıyor. Saint Laurent ve Chanel ile sayısız kez görüntülendi. Ancak Versace'nin lüks plaj giyim koleksiyonu La Vacanza'nın misafir tasarımcısı olması onu bir başka seviyeye taşıdı" diye yazdı.Resim yapmaya hiçbir zaman çok yeteneği olmadığını söyleyen Lipa, Versace ile koleksiyon üzerinde çalışırken en çok çizimler sırasında yorulduğunu neyseki Donatella Versace'nin her daim onun yanında olarak korkunç çizimlerini düzelttiğini söylüyor. "Ben o her fırsatta dans edip, şarkı söyleyen küçük çocuktum. Kendimi bildim bileli bu hep böyle oldu" diyen Dua Lipa seksi mi seksi, iddialı mı iddialı bir pop prenses doğruya doğru. Ama bir yandan öyle yanları var ki kendi jenerasyonuna ve alttaki jenerasyonlara ilham verecek türden... Mesela sık sık kitap okurken yaptığı paylaşımlar, sosyal medyanın göbeğinde doğmuş jenerasyonlar için oldukça ilham verici. "Kendimi bildim bileli yanımda hep kitabım vardı. Nereye gidersem gideyim kitap kurduyum. Okumak bana ilham veren hayatta en çok zevk aldığım konulardan biri... sevice95 Book Club isimli hesabımdan da sevdiğim kitapları, okumayı planladığım kitapları paylaşıyorum. Takipçilerle kitaplar üzerine sohbet ediyoruz" diye konuşuyor.Peki kim bu Dua Lipa merak ettiniz mi hiç? 1992 doğumlu Dua Lipa, Arnavut ve Boşnak kökenli Müslüman bir ailenin kızı. Bosna Savaşı sırasında anne ve babası topraklarını terk edip İngiltere'ye yerleşiyor. Lipa, bu zoraki göçün ardından İngiltere'deki üçüncü yıllarını geçirdikleri dönemde dünyaya geliyor. 11 yaşına kadar da ailesiyle İngiltere'de kalıyor. Savaş biter bitmez, Kosova bağımsızlığını ilan eder etmez yeniden kendi ülkelerine Kosova'ya dönüyor. Dua Lipa'nın annesi bir avukat. Babası bir diş hekimi. Ancak gençlik yıllarında, savaştan önceki dönemde kendi ülkesinde oldukça ünlenen bir rock grubunun solisti... Baba tarafı çok ünlü tarihçilerle ve akademisyenlerle dolu... Dua Lipa'nın şu an Paco Rabanne gibi markalar için modellik yapan Rina isimli bir kız kardeşi bir de 2005 doğumlu ancak Instagram'da şimdiden 200 bin takipçisi olan Gjin isimli bir erkek kardeşi bulunuyor. 2018 yılında babasıyla Kosova'da bir müzik festivali organize etmeye başlayan Dua Lipa, kendi bilet satışlarından elden edilen gelirin tamamını çeşitli yardım organizasyonlarına bağışlamıştı. Ailesiyle her turnesinde bir arada olan Dua Lipa, "Onlar sayesinde, onların bana olan güveni ve bana öğrettikleri çalışma etiği sayesinde bugün bu noktadayım. Babam bana her zaman 'Önce çok çalışman lazım. Sonra belki şans da senin yanında olursa işler hayal ettiğin gibi gidebilir' derdi. Gerçekten de hep onların öğrettiği gibi çok çalıştım. Birbirini çok seven bir anne-babanın kızıyım. Büyürken onların farklı kültürlere, durumlara uyum sağlama başarısına şahit oldum. Her gün, hep çok çalıştıklarını gördüm. Bu da bana örnek oldu" diyor.Annesinin ilk erkek arkadaşının babası olduğunu söyleyen Dua Lipa, "Düşünsenize ilk aşkıyla evlenmiş. Çok iyi dostlar. Beraber eğleniyorlar. Keyif alıyorlar hayattan. Tüm çocukluğum ve gençliğim boyunca annemin çok güzel olduğuyla, babamın çok yakışıklı olduğuyla ilgili övgü aldım. Girdikleri her yerde dikkat çekerler. Hep beğenilirler. Biz de o yüzden çok çalışan, sevgi dolu ve özgüvenli bir aile içinde yetişme şansına sahip olduk" diye konuşuyor.