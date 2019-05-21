Kronik hastalıkları olanlar için oruç tutma rehberi

HERKES ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Sağlıklı bireyler için açlığın yarattığı zorluklar dışında normal bir şekilde devam eden oruç tutma eylemi, belli kronik rahatsızlıkları olan kişiler için zorlu bir sürece dönüşüyor. Birçok kişi manevi bir ibadet şekli olan oruç tutmayı bırakmak istemese de sağlık problemleri çoğu zaman engel oluyor. Çünkü çok uzun saatler aç kalmak sadece mideyi değil vücudun birçok fonksiyonunu da etkiliyor üstelik zamanında alınmayan ilaçlar çok daha büyük problemlere davetiye çıkarıyor. Özellikle de tansiyon, kalp ve diyabet hastaları risk grubunda bulunuyor. Ayrıca;

Kalp yetmezliği olanlar,

Hamileler,

Kronik karaciğer hastaları,

Kronik böbrek hastaları,

Mide problemleri yaşayan kişiler,

Kan şekeri normalin altına düşen kişiler,

Kanser hastaları,

Devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kişiler,

Ameliyat geçirmiş kişilerin mutlaka doktor denetimi ve izni olmadan oruç tutmaması gerekiyor.

Kalp hastalarında doktor izni ve ilaç düzenlemesi şart

Ramazan ayının sıcak aylara gelmesi bu süreci daha da zorlu kılar. Çünkü vücut çok uzun süre aç kalır ve sıcak havalar sebebiyle vücut çok fazla sıvı kaybı yaşar. Üstelik metabolizma yavaşlar ve vücut farklı bir düzene geçer. Bu düzene alışması ise neredeyse 3 haftayı bulur. Bu noktada kalp hastalarının hastalıklarını kontrol altında tutması çok zordur. Özellikle ilaç saatlerinin düzenlenmesi gerekir.

BİR ANDA DÜŞEN VE ÇIKAN KAN ŞEKERİ, ŞEKER HASTALARI İÇİN ÇOK RİSKLİ!

Şeker hastalığının kontrol altına alınmasında beslenme düzeni belirleyici bir rol üstlenir. İster oral ( Ağızdan ) şeker düşürücü ilaçlar ister insülin ya da her ikisini kullansın. Şeker hastalarının mutlaka 3 ana, 3 ara öğün olmak üzere düzenli bir beslenme rutini olmalıdır. Bu durum insülin direncini düzenlemek için çok önemlidir. Oruç sebebiyle çok uzun süre aç kalan bir kişinin şekerinin düşmemesi neredeyse imkansızdır. Üstelik uzun açlık sonrasında iftarda bir anda yenen yemek de bir anda kan şekerinin normalin üstüne çıkmasına yol açar. Bu noktada şeker hastalarının oruç tutmaması sağlık açısından daha doğru bir karar olacaktır.

TANSİYON HASTALARI BİRDEN FAZLA İLAÇ KULLANIYORSA…

Tansiyon atardamarlar içindeki kan basıncına denir ve tansiyon hastalığı bu basıncın gereğinden az ve fazla olması durumudur. Özellikle de hipertansiyonu yani yüksek tansiyonu olan kişiler için oruç tutmak oldukça zordur. Çünkü tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi için ilaç kullanan birçok tansiyon hastası vardır. Bu noktada tansiyon hastası olup oruç tutmak isteyen kişilerin mutlaka doktoruna danışması gerekir. Ancak tansiyon hastası olan bir kişi idrar söktürücü kullanıyor ve kaybettiği sıvıyı gün içinde alması gerekiyorsa oruç tutması çok sakıncalı olabilir.

MİDE HASTALARI NE YAPMALIDIR?

Eğer bir kişinin midesiyle ilgili sağlık problemleri varsa ve oruç tutmak istiyorsa mutlaka Ramazan'dan önce doktoruyla birlikte bir düzenleme yapması gerekir. Çünkü uzun süre aç kalmak mide salgılarını azaltır ve bu durum mevcut şikayetlerin daha da artmasına yol açar. Az az ve sık sık yemek yemesi gereken bu kişiler Ramazan'da uzun süre aç kalıp bir anda yemek yedikçe çeşitli ataklar yaşayabilir. Bunu önlemek için ilaç desteği şarttır aynı zamanda iftar ve sahurda da hafif yiyecekler tüketilmelidir. Hatta iftarda az yenmeli, sahura kadar bir ara öğün eklenmelidir.