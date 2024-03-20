ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/645

KARAR NO : 2024/224

Davacı ALIYA MOHAMMADI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

"1-Davacının davasının KISMEN KABULÜNE,

Türk Hukukuna göre resmi ve geçerli bir evlilik bulunmadığından taraflar arasında boşanma talebi bakımından HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA,

2-Müşterek çocuklar AYSHA MOHAMMADI 99444048822, FATEMA MOHAMMADI 99603043576, OMID MOHAMMADI 99561044974, NEZIR AHMET ve ALIYA oğlu ERFAN MOHAMMADI' nın TMK 337 maddesi uyarınca velayetlerinin anneye ait olduğunun tespitine,

3-Dosya adli yardım kabul talepli olduğundan ve dava açılırken harç yatırılmadığından, alınması gereken 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harcın davalıdan alınarak MALİYE HAZİNESİNE İRAD KAYDINA,

4-Dosya adli yardım kabul talepli olduğundan ve masraflar suç üstü ödeneğinden karşılandığından5.712,00 TL ilanen tebligat, 10,00 TLe tebligat olmak üzere toplam5.722,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre takdir edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-6100 s. HMK' nun 333/1. maddesi gereğince işbu kararın kesinleşmesinden sonra gider avansından artan kısmın yatırana talep olmadan (re'sen) İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/02/2024 "

Karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02005402

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