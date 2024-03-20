T.C.İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Kapatılan Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi)

Sayı : 1988/793 Esas 14/02/2024

Konu : Gerekçeli kararının ilanen tebliği

DAVALILAR :1-FOTİS KAİNİ

2- ZOİ İLYADİS

KATİNA ARSLANOĞLU-KONSTANTİN ARSLANOĞLU Varisleri

3-DOMNA GAVURAKİ(Mary İRENE KAİNİ Varisi)

4-SİMEON ARSLANOĞLU(Mary İRENE KAİNİ Varisi)

5-YORGO ARSLANOĞLU

6-EKATİNİ ARSLANOĞLU

7-YANİ PROPPAS

8-ZOİ KAİNİ

9-ANGELİKİ DİMOĞLU

10-APOLLO FANİSKAİNİ

Yani (Yılmaz) KAİNİ Varisleri

11-ÖKATİRİNİ ARSLANOĞLU

12-EKATİRİNİ KURBA

13-ELENİ RAFTAPULES

14-TİRESİA TEODERİDU

15-ZOİ İLİADİS

Davacı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ile Davalı, FOTİS KAİNİ, ZOİ İLYADİS vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 17/11/1994 tarih, 1988/793 Esas 1994/721 Karar sayılı ilamında;

1-İddia sabit görüldüğünden, çekişme konusu yer olan Beyoğlu, Arapcami Mah. 1130 Ada, 66 Parsel sayılı yerin tüm niteliklerinin saptanması ile davalılar adına mevcut tapunun iptali ile bu yerin Kamulaştırma Yasasının 16. Maddesi uyarınca davacı adına tesciline,

2-Harç yeteri kadar alınmadığından 57.500 TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacı vekili tarafından peşin sarfedilen ve aşağıda dökümü yapılan 262.930 TL yargı giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 24.800 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Dair Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar, iki hafta içinde istinaf hakkınız bulunduğu istinaf etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği hususu gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024

Basın No: ILN02005416

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