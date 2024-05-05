T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/2099 Esas 20/03/2024

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Demir ve Hasibe' den olma 45952345120 T.C. Kimlik Numaralı 26.01.2018 ölüm tarihli AYŞE CANSEVER bekar ve çocuksuz olarak ayrıca üst soyunda da mirasçı bırakmadan ölmüş olup, anne, baba kayıtlarına ulaşılamadığından başka yasal mirasçıları da tespit edilemediğinden, Muris AYŞE CANSEVER'in mirasçıları var ise GÜN BEKLENMEKSİZİN mahkememizin 2019/2099 ESAS sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu TMK 594. Maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02013997

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