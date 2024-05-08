T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/1048 Esas

KARAR NO : 2023/1341

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023 tarihli ilamı CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA ilişkin karar Mustafa Nazir ve Türkan oğlu, 02/06/1992 d.lu, Kilis, Merkez, Koçanlıdeliosmann.k. İSLAM HARUN KOSKA'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.05.2024

Basın No: ILN02028791

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