AKÇAKOCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/190 Esas

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen OZAN GÜMÜŞ' den uzun süreden beri haber alınamadığı , bugüne kadar tüm aramalara rağmen bulunamadığından ; adı geçeni gören ve nerede yaşadığını bilenlerin ilandan itibaren 6 AY içerisinde mahkememizin 2022/190 sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP : OZAN GÜMÜŞ - 54313724122 DÜZCE ili, AKÇAKOCA ilçesi, AYAZLI mah/köy, 2 Cilt, 70 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, REMZİ ve ADİLE oğlu/kızı, 03/11/1973 doğumlu,

Basın No: ILN02029584

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