T.C.İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/133 Esas 08/05/2024

Konu : İlan Hk.

İSTANBUL 13.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Davacılar ABDULKADİR KARAARSLAN, ASLI MALTEPE, AZMİ KARAARSLAN VD. ile Davalılar ADNAN SERİN, ADNAN VARDAR, AHMET SERİN,ŞÜKRÜ ŞAHİN V.D arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda:

49096158394 T.C. Kimlik Numaralı dahili davalı Şükrü ŞAHİN'e çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilemediği, adreslerinin tespiti mümkün olmadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Bilirkişiler 06/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Rumelihisarı Cami Sokak, No:33 adresinde bulunan, tapunun 976 ada, 5 parselinde yer alan muhdesatın (binanın) dava tarihi olan itibariyle değeri 2.103.240,00 Türk lirası olarak takdir edildiğini, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Rumelihisarı Cami Sokak, No:34 adresinde bulunan tapunun 976 ada, 5 parselinde yer alan muhdesatın (binanın) dava tarihi olan itibariyle değeri 3.176.280,00 Türk lirası olarak takdir edildiğini, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Rumelihisarı Cami Sokak, No:33 adresinde bulunan tapunun 976 ada, 5 parselinde yer alan muhdesatın (binanın) dava tarihi olan itibariyle değeri 2.582.610,00 Türk lirası olarak takdir edildiğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup dahili davalı Şükrü ŞAHİN'e ilanen tebliğine,

Ayrıca dahili davalı Şükrü ŞAHİN'e 6100 sayılı HMK'nın 281/1.maddesi gereğince 2 haftalık kesin süre verilmesine, süresinde rapora karşı beyanda bulunmadıkları taktirde rapora karşı beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtarı ile eksik husus kalmadığı taktirde HMK 147/2 ve 186. Maddeleri uyarınca tahkikatın sona erdiği aynı duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve ayrıca sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/05/2024

Basın No: ILN02032541

#ilan.gov.tr