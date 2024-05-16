T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : .28446470-2021/2-Ceza Dava Dosyası

İLANVARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ :FATMEH SHABEB, Fuzı ve Esha oğlu, 1977 SURİYE doğumlu, mah nüf kayıtlı. Derviş Ali Mah. Sena Sk. No: 12 D: 3 Fatih/İSTANBUL.

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 18/12/2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 04/07/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçtan beraatine karar verildiği, müşteki Fatmeh SHABEB'in gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.03.05.2024

Basın No: ILN02033517

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