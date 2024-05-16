T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/101

Davacılar , ADEM DEMİRKOL, ÇİĞDEM DEĞİRMENCİ, ELİF HİZMETÇİ, İBRAHİM DEMİRKOL, KADER BAKIMCI, SABAH KABAKULAK, SABAHAT HATAP, SEMİRE SEYREKSAKAL, UMUT DEMİRKOL ileDavalı , UĞUR KIRIKKAYIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememize açılan davada tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Uğur Kırıkkayış (TCKN:485******64) yönündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Duruşma günü olan 11/07/2024 saat 10:45'de Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmanız sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya katılmamanızdurumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız delilleri mahkemeye sunmanız ve/veya delilerin getirtilebilmesi için açıklama yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususlarının (HMK 150/1-139)ihtarına, Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince davalı Uğur Kırıkkayış'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02032869

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